למה גפני תוקף את לפיד ושותק לנתניהו?

ראיון מיוחד ובלעדי שעלה אמש באתר כיכר השבת, ובו שוחח הפרשן הבכיר ישי כהן עם יו״ר ועדת הכספים ח״כ משה גפני, הצליח לייצר שורת כותרות ותגובות סוערות. אך מעבר לאמירות החריפות ולסגנון, נדמה שהראיון חשף שבר עמוק יותר בהתנהלות הפוליטית החרדית.

בשיחה שנערכה בתוכנית האקטואליה של כיכר FM, ניתח אלי גוטהלף יחד עם יהודה גליקמן, עורך בכיכר השבת ופרשן בכיר, את המשמעויות שמאחורי דברי גפני.

למה לתקוף את לפיד ולהתעלם מנתניהו

אחד הרגעים הבולטים בראיון היה המתקפה החריפה של גפני על יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד, תוך שימוש בביטויים קשים, בעוד הביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו נותרה מרומזת ומוגבלת.

לדברי גליקמן, מדובר לא בטעות סגנונית אלא באסטרטגיה פוליטית מחושבת: הציבור החרדי מזוהה היום עמוק בתוך מחנה הימין, וגפני חושש לאבד קולות אם יישמע כביקורתי כלפי נתניהו. לכן, הביקורת מנותבת החוצה, כלפי לפיד, בנט או השמאל, גם כשהבעיות המהותיות נוצרות בתוך הקואליציה עצמה.

חוק הגיוס, התקציב ומה שלא קרה

הדיון גלש במהירות לליבת התסכול החרדי: חוק הגיוס שתקוע, משברי חינוך, תקציבים שלא הוסדרו והבטחות שלא מומשו. לפי המשתתפים, האחריות אינה יכולה להיות מונחת רק על יריבים פוליטיים. המפלגות החרדיות הן שותפות מלאות לשלטון, ובמשך זמן רב מדי נמנעו מלהציב קווים אדומים ברורים.

התוצאה, כך נטען, היא תחושת נתק בין הרחוב החרדי לבין נציגיו, נתק שמזין התחזקות של כוחות קצה ומערער את האמון במערכת הפוליטית החרדית כולה.

הכביסה המלוכלכת יוצאת החוצה

נקודה נוספת שעוררה ביקורת הייתה האופן שבו גפני בחר להתעמת פומבית עם אגודת ישראל ולחשוף מחלוקות פנימיות ביהדות התורה. במקום להציג חזית אחידה, הוויכוחים משודרים החוצה ומחלישים את כוח המיקוח החרדי מול השלטון.

״כשאתה עסוק במלחמות פנימיות, אל תתפלא שמתייחסים אליך כחלש״, נאמר בשיחה.

אמירה שנבלעה מתחת לרדאר

לקראת סיום הראיון בכיכר השבת, עלתה אמירה נוספת של גפני, שנוגעת לכאורה להבנות מול הצבא בנוגע למעצרים של בני ישיבות. גפני לא הכחיש באופן חד משמעי קיומו של הסכם כזה, אלא בחר להתחמק. לטענת גליקמן, אין מסמך רשמי, אך ייתכן שקיימות הבנות בלתי כתובות, בעיקר כדי למנוע התלקחות בריכוזים חרדיים רגישים.

הסוגיה הזו, כך סוכם, דורשת בדיקה עיתונאית מעמיקה, שכן אם קיימת אכיפה סלקטיבית או מדיניות לא שקופה, מדובר בפצצה ציבורית.

בין פוליטיקה לרחוב

הראיון עם גפני, והדיון שנערך בעקבותיו בכיכר FM, לא עסקו רק באדם אחד או באמירה אחת. הם שיקפו משבר אמון הולך ומעמיק בין הציבור החרדי לבין הנהגתו הפוליטית. השאלה שנותרה פתוחה היא האם הפוליטיקאים החרדים ימשיכו לדבר בסיסמאות ולחפש אויבים חיצוניים, או שייאלצו להתמודד חזיתית עם האחריות שלהם ועם הביקורת מבית.