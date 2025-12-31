כיכר השבת
כיכר FM • האזינו 

כיפה עם סרט: ״כיפות שחורות״ עולה לאוויר | יוסי סרגובסקי מסביר מה עומד מאחוריה

סביב שולחן אחד בכיכר השבת התכנס פאנל חרדי מגוון לדיון פתוח, ישיר ולא מתנצל על גיוס, מילואים, תקציבים והרחוב החרדי | המגיש יוסי סרגובסקי בשיחה עם אלי גוטהלף בכיכר FM מסביר את הקונספט החדשני ואיזה ביקורת הוא מוכן לקבל • האזינו

בלי מוזיקה דרמטית ובלי סיסמאות, אלא עם שיח פתוח וחד, עלתה השבוע לאוויר תוכנית הפאנל החדשה כיפות שחורות, בהגשת יוסי סרגובסקי.

כבר בדקות הפתיחה היה ברור: זו לא עוד תוכנית אקטואליה חרדית. הכוונה כאן היא אחרת – דיון גלוי, ללא מורא וללא סינון נוח, על הנושאים הרגישים ביותר שעל סדר היום החרדי והישראלי.

פאנל אחד – קולות רבים

סביב שולחן האולפן התכנס פאנל מגוון, כזה שלא מרבים לראות יחד באולפן אחד. נציגי הפלג הירושלמי, אנשי מילואים, כלכלה, נדל״ן ופעילות רשת – כולם הוזמנו לדבר, להתווכח ולהתעמת, בזמן קצוב ובלי להתחמק מהשאלות הקשות.

הנושאים שעלו בפרק הבכורה שרטטו את גבולות התוכנית: גיוס חרדים, המילואים, התקציבים, תחושת הרחוב החרדי והפער בין הנהגה לציבור. לא נאומים מוכנים מראש – אלא שיח חי, לפעמים נוקב, לפעמים לא נוח.

״בלי לפחד לשאול״

בראיון בתוכנית כיכר FM סיפר סרגובסקי כי המטרה המרכזית של ״כיפות שחורות״ היא לפתוח את השיח. לא לייפות, לא להסתתר מאחורי פוזיציות, ולא לחשוש מביקורת.

לדבריו, הקונספט נשען על דינמיקה מהירה, פאנל מתחלף ופינות שמכניסות תנועה וחדות לדיון – ניסיון לרענן את שפת האקטואליה החרדית, מבלי לוותר על עומק.

במה שלא מפחדת ממחלוקת

אחד המסרים המרכזיים שעלו בשיחה היה ההוקרה לפלטפורמה שמאפשרת את זה. , כך נאמר, בחרה לאפשר מגוון רחב של דעות – גם כאלה שלא תמיד נוחות לצפייה – מתוך תפיסה ששיח אמיתי לא נבנה רק מהסכמות.

הגישה הזו באה לידי ביטוי גם מאחורי הקלעים, עם צוות רחב שעבד על גיבוש הקונספט, העריכה, ההפקה והגרפיקה – כדי להביא מוצר חד, קצבי ומדויק.

מתי ואיפה צופים

״כיפות שחורות״ תשודר מדי יום שלישי בשעה 19:00 באתר כיכר השבת. פרק הבכורה כבר זמין לצפייה, ומעורר תגובות – גם מפרגנות, גם ביקורתיות – בדיוק כפי שהתוכנית ביקשה.

עכשיו תורכם

הצופים מוזמנים לצפות, להגיב, לאהוב - וגם לא להסכים. כי אם יש דבר אחד ש״כיפות שחורות״ מבקשת לעשות, הוא להחזיר את הוויכוח למרכז השולחן.

🔗 לצפייה בפרק הבכורה של כיפות שחורות:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר FM:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר