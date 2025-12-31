בלי מוזיקה דרמטית ובלי סיסמאות, אלא עם שיח פתוח וחד, עלתה השבוע לאוויר תוכנית הפאנל החדשה כיפות שחורות, בהגשת יוסי סרגובסקי.

כבר בדקות הפתיחה היה ברור: זו לא עוד תוכנית אקטואליה חרדית. הכוונה כאן היא אחרת – דיון גלוי, ללא מורא וללא סינון נוח, על הנושאים הרגישים ביותר שעל סדר היום החרדי והישראלי.

פאנל אחד – קולות רבים

סביב שולחן האולפן התכנס פאנל מגוון, כזה שלא מרבים לראות יחד באולפן אחד. נציגי הפלג הירושלמי, אנשי מילואים, כלכלה, נדל״ן ופעילות רשת – כולם הוזמנו לדבר, להתווכח ולהתעמת, בזמן קצוב ובלי להתחמק מהשאלות הקשות.

הנושאים שעלו בפרק הבכורה שרטטו את גבולות התוכנית: גיוס חרדים, המילואים, התקציבים, תחושת הרחוב החרדי והפער בין הנהגה לציבור. לא נאומים מוכנים מראש – אלא שיח חי, לפעמים נוקב, לפעמים לא נוח.

״בלי לפחד לשאול״

בראיון בתוכנית כיכר FM סיפר סרגובסקי כי המטרה המרכזית של ״כיפות שחורות״ היא לפתוח את השיח. לא לייפות, לא להסתתר מאחורי פוזיציות, ולא לחשוש מביקורת.

לדבריו, הקונספט נשען על דינמיקה מהירה, פאנל מתחלף ופינות שמכניסות תנועה וחדות לדיון – ניסיון לרענן את שפת האקטואליה החרדית, מבלי לוותר על עומק.

במה שלא מפחדת ממחלוקת

אחד המסרים המרכזיים שעלו בשיחה היה ההוקרה לפלטפורמה שמאפשרת את זה. כיכר השבת, כך נאמר, בחרה לאפשר מגוון רחב של דעות – גם כאלה שלא תמיד נוחות לצפייה – מתוך תפיסה ששיח אמיתי לא נבנה רק מהסכמות.

הגישה הזו באה לידי ביטוי גם מאחורי הקלעים, עם צוות רחב שעבד על גיבוש הקונספט, העריכה, ההפקה והגרפיקה – כדי להביא מוצר חד, קצבי ומדויק.

מתי ואיפה צופים

״כיפות שחורות״ תשודר מדי יום שלישי בשעה 19:00 באתר כיכר השבת. פרק הבכורה כבר זמין לצפייה, ומעורר תגובות – גם מפרגנות, גם ביקורתיות – בדיוק כפי שהתוכנית ביקשה.

עכשיו תורכם

הצופים מוזמנים לצפות, להגיב, לאהוב - וגם לא להסכים. כי אם יש דבר אחד ש״כיפות שחורות״ מבקשת לעשות, הוא להחזיר את הוויכוח למרכז השולחן.

🔗 לצפייה בפרק הבכורה של כיפות שחורות: