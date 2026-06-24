כשהמיקרופונים באולפן נדלקו, מול המראיין אלי גוטהלף התיישב מוטי לייטנר, משנה לראש עיריית בית שמש, ואחד מהפוליטיקאים הצעירים והמסקרנים ביותר שצמחו במגזר החרדי בשנים האחרונות. במבט ראשון, לייטנר לא נראה כמו מהפכן שינפץ את תקרות הזכוכית של הפוליטיקה המקומית המסורתית. הוא מדבר בשקט, שוקל מילים, ומשתמש במונחים מעולמות ההייטק והלוגיקה. אבל מתחת לחזות המאופקת הזו מסתתרת סערה גדולה, כזו שהולידה תנועה פוליטית חדשה, גררה התנגדויות אלימות, והצליחה להוכיח שאפשר לעשות פוליטיקה אחרת.

הריאיון, לא היה עוד שיחת בחירות שגרתית. הוא קילף שכבה אחר שכבה את סיפורו של אדם שהחליט לצאת מאזור הנוחות, לטובת חזון ציבורי בוער.

מסטנדר העץ אל שורות הקוד

כדי להבין את המנוע שדוחף את לייטנר, צריך לחזור אחורה אל היסודות. הוא גדל בירושלים למשפחה מחסידות רחמסטריווקה, קהילה שסוקר חיצוני עלול לתייג כשמרנית, אך עבור לייטנר היא סימלה עולם עשיר של חיי רוח וקדושה. את רוב שנותיו הצעירות העביר בעיר ביתר עילית, שקוע בעמלה של תורה. "אלו שנים שאני מתרפק עליהן, מתגעגע אליהן", הוא משתף בכנות. "הן בנו את הקומה הרוחנית שלי".

כמו אברכים רבים, גם לייטנר הצעיר חלם לעסוק בחינוך וקירוב לאחר נישואיו. אלא שהמציאות הכלכלית, כאב לארבעה ילדים, טפחה על פניו. ההבנה שבתחום הפדגוגיה קשה לייצר אופק כלכלי יציב, הובילה אותו למהלך לא שגרתי בנוף החסידי: השלמת בגרויות ולימודי הנדסת תוכנה. ההשראה לכך הגיעה דווקא מרעייתו, שלמדה מדעי המחשב ופתחה עבורו את הצוהר לעולם הלוגיקה והקוד.

"בשונה מהמיתוס על פקיד אפור שיושב ומתקתק, עולם התוכנה הוא סוער, יצרי ומרתק. אנשים פורחים שם ומנצלים את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן להם בצורה המקסימלית ללא חסמים."

התנגשות העולמות והכאב המגזרי

לאחר תקופת הכשרה בבית תוכנה חרדי, מצא את עצמו לייטנר משתלב בענף ההייטק הישראלי הכללי. המעבר מהחממה החרדית למשרדים המשותפים עם ישראלים מכל קצוות הקשת יצר התמודדות יומיומית מורכבת. המפגש הזה הציף את הפערים התהומיים בשפה, במושגים ובתפיסת העולם הערכית בין המגזרים.

לייטנר מתאר בכאב את חוסר ההבנה שהוא פוגש מחוץ למגזר כלפי אורח החיים החרדי. כמי שמכיר את שני העולמות, הוא עומד כחומה בצורה להגנת הקהילה שממנה צמח. "החברה החרדית היא חברת מופת ערכית ומרהיבה. יש שם יופי אסתטי וקדושה שמי שגדל בהם לא יכול לחיות בלעדיהם", הוא מסביר.

אך לצד ההגנה העיקשת, לייטנר מציג גישה פרגמטית ונוקבת לגבי העתיד. הוא מסרב להסתפק ב"הסברה חרדית" ורואה בה לא יותר מתרופת הרגעה זמנית. הפתרון האמיתי, לתפיסתו, טמון בתיאום ציפיות מחודש ובקבלת אחריות של המגזר החרדי על עתיד המדינה.

"מערכת ההפעלה שלנו חייבת עדכון"

נקודת המפנה המרתקת ביותר בשיחה נרשמה כאשר לייטנר, מפתח התוכנה, השתמש באנלוגיה טכנולוגית כדי להסביר את המצב האקוטי של המגזר החרדי כיום. הוא מזהיר כי לא ניתן להמשיך להפעיל את המגזר עם כלים ישנים כשהמציאות משתנה בקצב מסחרר.

"מערכת הפעלה שמתאימה לסמארטפון מלפני 15 שנה, לא מסוגלת היום להחזיק את החומרה שיש לך בכיס. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, לחזק את המנגנונים. אנחנו המדינה. אנחנו כבר לא 3% זניחים, אנחנו הולכים להיות חלק ניכר ממשמעותה של המדינה."

החזון של לייטנר ברור: חברה חפצת חיים חייבת שסך ההכנסות שלה יהיה גבוה מסך ההוצאות. הוא קורא לגברים חרדים שאינם יושבים ולומדים לצאת ולהיות "זבולון" – לייצר כסף, להקים תעשיות, ולחזק את הסקטור העסקי שעליו נשענת המדינה, הצבא והרווחה. "אנחנו לא אורחים במלון שקמים ועוזבים בבוקר. אנחנו צריכים להיות חזקים גם עבור עצמנו, עניות מנוונת וגורמת לחולאים".

חיידק העשייה ולידתה של מחאה

אז איך אדם שנמצא עמוק ב'כלוב הזהב' של ההייטק מחליט לזנק אל הביצה הפוליטית? התשובה נעוצה בסיפור חיים של איש שטח שהמציאות דחקה אותו לפעולה.

כאשר משפחת לייטנר עברה לבית שמש, לעיר המתפתחת במהירות, מוטי גילה חסר משמעותי. לא היו מוסדות חינוך שהתאימו לניואנסים המדויקים של משפחתו החסידית. במקום להתלונן, הוא הדפיס מודעות, תלה בבניינים, גייס הורים, מצא רשת חינוכית תומכת (רשת "נצח") והקים במו ידיו שני מוסדות חינוך – לבנים ולבנות. תחושת הסיפוק מהעשייה הציבורית הזו הציתה בו אש חדשה.

מהר מאוד הבינו קהילות שונות בעיר – אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים ועולים חדשים – שהמענה המסורתי של נציגי הציבור לא מספק אותם. הם חיפשו ועד בית משוכלל שדואג לאיכות חיים, לפארקים, לספורט (המותאם הלכתית), ולתרבות כשרה. כך הוקמה תנועת "דרך" בראשותו, מתוך רצון לספק אלטרנטיבה מרעננת שמדברת בגובה העיניים.

מחיר המהפכה: אלימות מול נחישות

אבל פוליטיקה, מסתבר, אינה סטארט-אפ סטרילי. כניסתו של לייטנר לזירה הציבורית והקמת רשימה עצמאית נתקלו בחומה בצורה של התנגדות. הציבור החרדי, שלמוד טראומות היסטוריות וחרד מכל שינוי או "סטייה מן השורה", לעיתים מגיב במגננה. במקרה של לייטנר, המגננה הזו חצתה קווים אדומים.

כשגוטהלף לחץ את לייטנר באולפן לגבי ההתנגדויות, נחשף טפח קטן ממה שעובר על מי שמנסה להזיז את הגבינה בפוליטיקה המקומית. לייטנר סירב להיכנס לפרטים מדממים כדי לא להוציא את דיבת העיר, אך הודה ביושר כי המחאה כללה צעדים בלתי חוקיים ואלימים שניסו למנוע מהם להתמודד.

"היו אנשים שהביעו את הכאב והחששות שלהם בדרכים מגונות. אבל זה לא משנה מה עשו או אמרו, זה לא השפיע על שיקול הדעת שלי. המחיר האמיתי שאני משלם הוא הזמן היקר עם המשפחה והילדים שלי, וזה מחיר שאני מוכן לשלם מתוך תחושת שליחות עמוקה."

למרות ניסיונות ההשתקה, התנועה הצליחה מעל למצופה והכניסה שני מנדטים למועצת העיר בית שמש. ההצלחה הזו הוכיחה מעל לכל ספק שקיים ציבור ענק שצמא לקול אחר – נקי, מקצועי וממוקד בתושב.

העתיד: מבית שמש למדינה כולה

הריאיון המרתק ב'כיכר FM' הסתיים במבט לעתיד. מוטי לייטנר כבר לא רק נציג מקומי; הוא הפך לסמל של מודל פוליטי חרדי חדש. לשאלה האם תנועת "דרך" תתרחב לערים נוספות, התשובה הייתה חד משמעית. פניות רבות מגיעות אליו מכל רחבי הארץ, מקהילות שמייחלות לייבא את המודל של בית שמש לעירן.

ומה לגבי הזירה הארצית? לייטנר שומר על ענווה פוליטית, אך לא פוסל את האפשרות. הוא מזהה גם ברמה הלאומית את אותה מצוקה: חסר בפתרונות מעשיים, מודרניים ומדויקים עבור הבוחר החרדי המעודכן, זה שמחפש שליחי ציבור המבינים לעומק את צרכי השעה, תוך גיבוי של רבנים ומנהיגי קהילות.

מוטי לייטנר הוא כבר מזמן לא רק מתכנת שיצא מכלוב הזהב. הוא מהווה השראה אדירה ומגדלור של שינוי, המוכיח שאפשר לאחוז בשתי קצוות החבל: להישאר נטוע עמוק בערכי היהדות והחסידות, ובמקביל, לדרוש, לבנות ולהוביל חברת מופת שמשגשגת בעולם המעשה. סיפורו, כפי שהשתקף היטב בשיחה הכנה באולפן, הוא תזכורת לכך שלפעמים, דווקא מי שמגיע מחוץ למערכת – הוא זה שמסוגל לעדכן לה את מערכת ההפעלה.