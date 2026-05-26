אחרי תקופה ארוכה של קיפאון וחששות, בנק ישראל סיפק השבוע דרמה של ממש כשהודיע על הורדת הריבית ב-0.25%, שמציבה אותה כעת על רמה של 3.75% (וריבית הפריים על 5.25%). עבור רבים מאיתנו, המושגים הללו נשמעים כמו סינית, אבל ההשפעה שלהם על הכיס של כל אזרח בישראל - מהפנסיה ועד המשכנתא - היא עצומה.

כדי לעשות סדר בבלגן ולתרגם את המספרים למציאות, אירח אלי גוטהלף באולפן שני מומחים מהשורה הראשונה: יוסלה מינצברג, מומחה לכלכלה ושוק ההון, ופיני עזרא, יועץ משכנתאות מהמובילים במגזר. ההאזנה לריאיון מומלצת בחום לכל מי שהכסף שלו חשוב לו, אבל הנה הנקודות המרכזיות שעלו בו.

התרסקות הדולר ופצצת החוב האמריקאית

אחת הסוגיות הבוערות כיום עבור משקיעים ישראלים רבים, במיוחד אלו שמושקעים במדדים בארה"ב (כמו ה-S&P 500) דרך קרנות הפנסיה וההשתלמות, היא צניחת הדולר. למרות שהבורסה האמריקאית שוברת שיאים, היחלשות הדולר מול השקל שוחקת את הרווחים.

"זה עניין של היצע וביקוש," מסביר יוסלה מינצברג בראיון. "יש הרבה מאוד דולרים שנכנסים לארץ מהשקעות, מהנפקות הייטק ומתעשיות ביטחוניות. ברגע שעובד ממיר דולרים לשקלים כדי לקנות בית בתל אביב, הוא מציף את השוק בדולרים והדולר יורד".

אך הסיפור הגדול באמת, לדברי מינצברג, הוא החוב הלאומי הבלתי נתפס של ארה"ב, שמתקרב ל-40 טריליון דולר. בעוד שישראל מתהדרת ביחס חוב-תוצר יציב ובריא יחסית, ארה"ב חיה על אשראי וכוח צבאי. "אם זו הייתה משפחה שמגיעה לארגון חסד, היו שולחים אותם הביתה. אין סיכוי לעזור להם. אין להם איך לשלם את זה לעולם," הוא מזהיר ומספק חומר למחשבה לכל מי שמשקיע את כל הונו מעבר לים.

שוק הנדל"ן משנה כיוון – הכוח עובר לקונים

הירידה בריבית וסביבת המאקרו-כלכלה מייצרות הזדמנויות פז בשוק הנדל"ן הישראלי. אחרי תקופה של קיפאון, אנחנו מתחילים לראות שינוי מגמה. "הכוח הוא כרגע בידי הקונים," מציין מינצברג. "יזמים וקבלנים לחוצים ורודפים אחרי לקוחות עם מבצעים והטבות. מי שינצל את התקופה הזו בזהירות יוכל למצוא עסקאות מצוינות, במיוחד לאור הדכדוך המסוים בענף כרגע."

משכנתאות: הזמן שלכם להתעורר (ולחסוך)

החלק השני של המשדר הוקדש לאחת ההוצאות הכבדות ביותר של משקי הבית: המשכנתא. פיני עזרא, שעלה לשידור היישר מכנס התאחדות יועצי המשכנתאות, הביא עמו בשורות אופטימיות.

הורדת ריבית הפריים ל-5.25% משמעותה הקלה מיידית למי שיש לו מסלול פריים, אך יותר מכך – זו קריאת השכמה לכולם. "אנשים נכוו קשה מעליית הריבית מ-1.6% לשיא של 6.25%," מתאר פיני, "אבל עכשיו יש הזדמנות אמיתית למחזר משכנתאות ולחסוך המון כסף."

שלושת כללי הזהב של פיני עזרא לרוכשי דירות:

הערכת יכולת החזר כנה: אל תקפצו מעל הפופיק. הבנה אמיתית של כמה אתם יכולים להחזיר בחודש היא קריטית לפני שחותמים על חוזה.

אל תקפצו מעל הפופיק. הבנה אמיתית של כמה אתם יכולים להחזיר בחודש היא קריטית לפני שחותמים על חוזה. ליווי מקצועי: בדיוק כפי שלא תיגשו לעסקת נדל"ן ללא עורך דין, אל תיקחו משכנתא ללא יועץ מומחה שמכיר את עשרות המסלולים והשינויים היומיומיים בשוק.

בדיוק כפי שלא תיגשו לעסקת נדל"ן ללא עורך דין, אל תיקחו משכנתא ללא יועץ מומחה שמכיר את עשרות המסלולים והשינויים היומיומיים בשוק. בניית דירוג אשראי: טיפ זהב! הבנקים מסתכלים על ההתנהלות שלכם. גם קופת חיסכון קטנה כדגומת חיסכון חודשי בסכום קטן של כמה עשרות שקלים, לצד תשלומים בזמן (כמו הוראות קבע), משפר משמעותית את דירוג האשראי שלכם ויאפשר לכם לקבל ריביות הרבה יותר נמוכות כשתגיעו לבקש משכנתא.

