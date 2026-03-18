מלחמת "שאגת הארי" מול איראן לא רק מעצבת מחדש את המזרח התיכון, אלא גם מייצרת גלי הדף דרמטיים בבירות העולם – מטוקיו ועד וושינגטון. בזמן שישראל מסתמנת כמעצמה אזורית מובילה ביום שאחרי, מדינות מפתח נאלצות לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לביטחון גלובלי, כלכלה ומשברי פנים.

יפן מתעוררת: שותפות אסטרטגית חדשה מול איום כפול

ד"ר עמנואל נבון, שגריר ישראל ביפן הנכנס (ומומחה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב), חושף כי הממשלה החדשה בטוקיו מבצעת תפנית היסטורית. "אחרי שלוש שנים שבהן הייתה ביקורת על ישראל בשל הלחימה בעזה, כעת, כשאנחנו מתקרבים לניצחון על איראן, יפן מבינה שהיא חייבת להתחמש אל מול האיום הסיני," מסביר ד"ר נבון.

לדבריו, טוקיו רואה בישראל שותפה טבעית ומרכזית בתחום הביטחוני והמודיעיני. מעבר לכך, מתגבשת קואליציה בינלאומית בהובלת ארה"ב – בהשתתפות ישראל ויפן – להבטחת אספקת מינרלים קריטיים הנדרשים למהפכת הבינה המלאכותית ולאנרגיות מתחדשות, שוק שבו מתנהלת תחרות גלובלית אגרסיבית מול סין.

המשבר בהורמוז: יפן שוקלת לחצות את הקווים, מקרון זוכה לגינוי

אחת הסוגיות הבוערות כיום היא שאלת אבטחת השיט במצרי הורמוז, עורק האנרגיה המרכזי של העולם, במיוחד לאור הדיווחים על הסכם מתגבש בין הודו לאיראן.

ביפן מתנהל דיון ציבורי ער בשאלה האם להיענות לדרישת ארה"ב ולשלוח ספינות מלחמה לאזור. מדובר במהלך שעשוי לשבור טאבו פציפיסטי היסטורי מאז מלחמת העולם השנייה (סעיף 9 בחוקה היפנית). ד"ר נבון מעריך כי למרות ההתנגדות הציבורית, יפן תמצא פתרון שייענה לציפיות האמריקאיות.

במקביל, הסירוב של צרפת להצטרף לקואליציה הצבאית סופג אש צולבת. ד"ר נבון לא חוסך במילים כלפי נשיא צרפת: "מקרון הוא ליצן, אין מילה אחרת. אף אחד לא מתייחס אליו ברצינות... האמירות שלו בנושא מצרי הורמוז הן חמורות ובלתי אחראיות." האבסורד, לדבריו, הוא שאירופה – בניגוד לארה"ב – תלויה נואשות בנפט העובר במצרים אלו, אך נמנעת מפעולה אקטיבית.

סערה בוושינגטון: הקרע בתוך מפלגת הרפובליקנים

בזמן שבמזרח התיכון התותחים רועמים, הפוליטיקה הפנימית בארה"ב סוערת. התפטרותו המהדהדת של ג'ו קנט, מנהל המרכז הלאומי ללוחמה בטרור, תוך הפניית אצבע מאשימה כלפי ישראל והיהודים, מציפה לפני השטח את המתיחות בתוך תנועת MAGA.

עורך אתר המדד והפרשן לענייני ארה"ב, שמואל רוזנר, מסביר את הרקע: קנט שייך לאגף הבדלני והניצי יותר במחנה טראמפ (לצד דמויות כמו טאקר קרלסון וטולסי גבארד), שרואה במלחמה מול איראן בגידה בהבטחת הבחירות "America First".

"חלק מהאנשים שתמכו בטראמפ מרגישים שהוא לא משרת את האינטרס האמריקאי אלא אינטרסים זרים – את האינטרסים של ישראל והיהודים," מנתח רוזנר, ומציין שחלק מהביקורת הזו גולשת לאנטישמיות גלויה. עם זאת, נראה שטראמפ לא נשאר חייב ויוצא חזיתית נגד מתנגדיו מבית. סגן הנשיא ג'יי.די ואנס שומר בינתיים על פרופיל נמוך כדי לא להכעיס את הבייס הבדלני לקראת ריצה אפשרית ב-2028.

המבט לעתיד: מבחן התוצאה באיראן

עתיד יחסי ארה"ב-ישראל, כמו גם זהות הנשיא הבא, תלויים רבות בתוצאות מלחמת "שאגת הארי". אם המערכה תסתיים בהצלחה פנומנלית – קריסה של משטר האייתוללות וכינון משטר דמוקרטי בטהרן – טראמפ ודמויות פרו-ישראליות מובהקות כמו מרקו רוביו יקצרו את הפירות הפוליטיים. מנגד, דשדוש או היגררות למלחמת התשה יעניקו רוח גבית לאגף הבדלני ויסבכו את מצבה של ישראל בדעת הקהל האמריקאית.

רוזנר מסכם באזהרה: "לישראל לא טוב המצב שבו כל היחסים תלויים באדם אחד. אנחנו נצטרך בסופה של המלחמה למצוא דרך לחזור ללב הקונצנזוס האמריקאי, בשתי המפלגות."