תוכנית האקטואליה 'כיפות שחורות' באתר 'כיכר השבת' סיפקה השבוע הצצה מרתקת ומתוחה במיוחד לעומק המחלוקות הפוליטיות והחברתיות בישראל. מגיש התוכנית, יוסי סרגובסקי, אירח באולפן ארבעה קולות מובילים המייצגים תפיסות עולם מנוגדות, בעימות שלא חסך בביקורת נוקבת אבל גם חשף רגעים של אחדות ואהבת חינם.

חברי הפאנל:

הרב גיא אלאלוף - רב קהילה ומרצה

- רב קהילה ומרצה שלמה טייטלבאום - כתב העיתון 'כלכליסט'

- כתב העיתון 'כלכליסט' אריאל שרפר - אתר 'סרוגים'

- אתר 'סרוגים' שלומי דמרי - נציג מפלגת 'המילואימניקים'

תיעוד האלימות בבני ברק והציוץ שהסעיר את המגזר

הדיון נפתח בעיסוק בהחלטת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לפעול להדחת מפקד תחנת בני ברק, זאת בעקבות התיעוד שבו נראה קורע את מכנסיו של אברך במהלך הפגנה, לצד יציאת שיירות המחאה של 'הפלג הירושלמי' לכיוון כלא 10.

הרב גיא אלאלוף פתח בהאשמה חריפה כלפי המערכת הפוליטית: "מאשימים את הש"ג, אבל מי שאשם באמת אלו הפוליטיקאים שמנהלים במשך תקופה ארוכה דה-הומניזציה לציבור החרדי. הפכו אותנו בעיני הציבור לתת-אדם שמותר לעשות לו הכל. זה עבר מהרשתות החברתיות לרחובות, ואני חושש שזו רק ההתחלה של האלימות הבוטה הזו".

מנגד, שלומי דמרי טען כי האלימות המופנית כלפי המפגינים החרדים היא מינימלית לעומת הפגנות אחרות, והדגיש כי יש להשתמש בכל האמצעים החוקיים נגד מי שבוחר לחסום צירים ולשבש את מרקם החיים במדינה.

הכתב הכלכלי שלמה טייטלבאום סיפק הבחנה מקצועית חשובה בין הפעלת כוח פיזי לגיטימית של רשויות האכיפה לבין השפלה מנטלית של אזרחים, והצביע על אכיפה בררנית הנובעת מסלחנות יתר של החברה הישראלית לאלימות המופנית כלפי חרדים. בהמשך לכך, האולפן הגיע לטונים גבוהים סביב ציוצו של העיתונאי החרדי יעקב ריבלין, שקרא לפרק את הצורה למפגינים.

המשבר החוקתי בבג"ץ וההשלכה על משפט נתניהו

החלק השני של התוכנית הוקדש לדרמה המשפטית בבג"ץ, שם התכנסו 11 שופטים לדון בחוק שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. התבטאותו של נשיא העליון יצחק עמית על "השבב הפוליטי" שיוחדר לשופטים גלשה במהירות לוויכוח תורני והלכתי מעמיק על מקומן של הרשויות בישראל.

אריאל שרפר ניתח את משמעות קריאתו של השר סמוטריץ' לשופטים לפשוט את גלימותיהם, בעוד שלומי דמרי הפנה אצבע מאשימה לחוסר היכולת של הממשלה להוביל רפורמה מבנית יציבה.

רגע השיא של הדיון נרשם כאשר שלמה טייטלבאום הפתיע את הנוכחים, שלף את 'הלכות מלכים' ברמב"ם, וביצע הקבלה מרתקת בין הבחנת חז"ל בנוגע לשפיטת מלכי ישראל ומלכי בית דוד, לבין ניהול משפטו של בנימין נתניהו והשפעתו על אמון הציבור במערכת המשפט.

החרם של דרעי וגפני מול "נאום הבומרנג" של לפיד

הפאנל הגיע לנקודת הרתיחה כאשר עלה לדיון המצור החוקתי שהטילו הסיעות החרדיות בכנסת, שהודיעו כי לא יקדמו חקיקה קואליציונית עד להסדרת חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה.

יוסי סרגובסקי הציג לחברי הפאנל את הצהרותיו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאיים לשלול לחלוטין תקציבים, סבסוד מעונות ותמיכות ממוסדות שלא ישלבו לימודי ליבה מלאים ומגויסים.

אריאל שרפר הגדיר את הצהרת לפיד כ"נאום הבומרנג" המבוסס על שימוש שטחי במקורות, והצביע על שיעורי השתמטות דומים בקרב קהל המצביעים בתל אביב.

הרב גיא אלאלוף הביע תמיכה עקרונית בלימודי מתמטיקה ומדעים, אך הדגיש כי התורה היא הליבה האמיתית של עם ישראל, ושלח עקיצה ממוקדת לעבר מיקומה של מפלגת המילואימניקים בסקרים.

שלמה טייטלבאום מתח ביקורת על הסגנון המרחיק של לפיד, אך חשף שיחה אישית שניהל עם חבר כנסת חרדי, המלמדת על החשש המגזרי האמיתי מפני כניסה למשא ומתן כנה על חוק הגיוס.

שלומי דמרי הבהיר כי המניע של לפיד פוליטי בלבד, אך התריע מפני היווצרותן של אוטונומיות חברתיות בעוד 20 שנה, שלא יאפשרו למדינה להחזיק מעמד מבחינה כלכלית וביטחונית.

רץ ברשת: המבוכה הדיפלומטית של ג'יי די ואנס

לקינוח, הציג יוסי סרגובסקי בפינת "רץ ברשת" את התיעוד הוויראלי שהצליח לאחד את חברי הפאנל לחיוך משותף, שבו נראה סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, כשהוא זוכה להתעלמות מוחלטת מצד המתווך הקטרי במהלך הפסגה בשוויץ.

ולסיום, חברי הפאנל בחרו את אנשי השבוע שלהם.

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תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט

יוסי סרגובסקי, נריה סעדיה, אשר רוט בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

אבי לודמיר, למי עזוז מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

ידידיה כהן מפיק התוכנית: נריה סעדיה

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