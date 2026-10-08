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דו"ח חירום חסר תקדים של מכון ריפמן ובכירי מערכת הביטחון לשעבר מזהיר: רחפני נפץ, 130 אלף כלי נשק בלתי חוקיים, ריגול איראני סביב נבטים ואיום ממשי לנטרול מטוסי הקרב של צה"ל בשיא המערכה. חגי רזניק באזהרת זעם באולפן 'כיפות שחורות' של 'כיכר השבת': "הכתובת זועקת מהקיר, איראן מזהה את ואקום המשילות — חייבים להכריז מיד על 'עוטף נבטים'"

קריאת אזהרה דרמטית ומטלטלת נשמעה באולפן 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב (ולשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון), התריע מפני תרחיש אימים ביטחוני בלב הנגב, והציג את ממצאיו של דו"ח חירום מיוחד שגובש בליווי בכירי מערכת הביטחון לשעבר. "אני מודיע פה: השבעה באוקטובר הבא יגיע מהנגב", הזהיר רזניק בתוקף. "בסופו של דבר צריך להגיד: חלק גדול מהחברה הבדואית שומרת חוק, אבל עוד ועוד כניסות ילדים פלסטינים דרך הגבולות, ועשרות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים כבר חדרו לשטח. מגבול ירדן ומצרים פועלים רחפנים במשקל 80 קילו שנושאים מאגים ורובים". בכירי הביטחון מתריעים: מטוסי ה-F-35 תחת איום ההסכם המפתיע של ארה"ב עם איראן: "הם קיבלו את החצי התחתון" דני שפיץ | 11:17 טורקיה מספר 1, ישראל עוקפת את איראן: דירוג העוצמה האזורי דוד הכהן וב. ניסני | 07.10.26 דבריו של רזניק באולפן מבוססים על דו"ח חמור וחסר תקדים של מכון ריפמן, עליו חתומים שורת בכירים לשעבר במערכת הביטחון: אילן לביא (לשעבר ראש מרחב דרום בשב"כ), תנ"צ בדימוס מוטי אדרעי (לשעבר סגן מפקד המחוז הדרומי במשטרה), תת-גונדר בדימוס אילן בורדה (לשעבר ראש מערך המודיעין בשב"ס), ותא"ל במיל' אטילה פארס (לשעבר ראש המנהל האזרחי). הדו"ח מזהיר כי נכסיה האסטרטגיים הרגישים ביותר של ישראל – ובראשם בסיס נבטים (ביתם של מטוסי ה-F-35, מערך התובלה הכבדה ומטוס ראש הממשלה), לצד הבסיסים חצרים, צאלים ומתחמי רמת חובב – מוקפים במרחב אזרחי הסובל מ"היעדר משילות" מחמיר ומסוכן.

( צילום: דובר צה"ל )

הנתונים המדאיגים מתוך הדו"ח:

איים ללא ריבונות וזליגת ענק של נשק: להערכת המשטרה, במרחב הנגב פזורים כ-130 אלף כלי נשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים. חלק ניכר מהם נגנב מבסיסי צה"ל (דווח על כ-14 פריצות משמעותיות שבהן נגנבו מאות אלפי כדורים ועשרות כלי נשק). בשוק הפלילי, מחירי השכירות עומדים על כ-500 ש"ח ליום לרובה M-16 וכ-1,000 ש"ח למקלע, ובשנת 2025 לבדה נתפסו 119 מטעני חבלה במגזר.

להערכת המשטרה, במרחב הנגב פזורים כ-130 אלף כלי נשק ואמצעי לחימה בלתי חוקיים. חלק ניכר מהם נגנב מבסיסי צה"ל (דווח על כ-14 פריצות משמעותיות שבהן נגנבו מאות אלפי כדורים ועשרות כלי נשק). בשוק הפלילי, מחירי השכירות עומדים על כ-500 ש"ח ליום לרובה M-16 וכ-1,000 ש"ח למקלע, ובשנת 2025 לבדה נתפסו 119 מטעני חבלה במגזר. החצר האחורית של המודיעין האיראני: בשנים האחרונות נחשפו פרשיות ריגול חמורות שבהן גויסו ישראלים על ידי המודיעין האיראני לצילום בסיסים רגישים, ובראשם נבטים. בין המקרים הבולטים צוין מעצרה של תהאני אבו סמחאן, מורה מפזורת אבו קוידר הסמוכה לגדר הבסיס, שהופעלה ישירות לתיעוד המראות מטוסי הקרב בזמן אמת.

בשנים האחרונות נחשפו פרשיות ריגול חמורות שבהן גויסו ישראלים על ידי המודיעין האיראני לצילום בסיסים רגישים, ובראשם נבטים. בין המקרים הבולטים צוין מעצרה של תהאני אבו סמחאן, מורה מפזורת אבו קוידר הסמוכה לגדר הבסיס, שהופעלה ישירות לתיעוד המראות מטוסי הקרב בזמן אמת. ירי לעבר מסלולים וסכנת רחפנים: דו"ח מבקר המדינה מתעד עלייה חמורה באירועי ירי בסמיכות ישירה לנבטים – כולל מקרה שבו נפגעה כנף מטוס מירי שזלג מהפזורה הסמוכה. לצד זאת, חדירת רחפנים לשטח הבסיס מוגדרת כסכנה טכנולוגית בעלת השלכות אסטרטגיות חמורות.

דו"ח מבקר המדינה מתעד עלייה חמורה באירועי ירי בסמיכות ישירה לנבטים – כולל מקרה שבו נפגעה כנף מטוס מירי שזלג מהפזורה הסמוכה. לצד זאת, חדירת רחפנים לשטח הבסיס מוגדרת כסכנה טכנולוגית בעלת השלכות אסטרטגיות חמורות. קריסת מערכי האכיפה: בתחנות המשטרה בשגב שלום, ערוער ורהט חסרים תקנים קריטיים של שוטרים וחוקרים, בעוד ועדת השרים לפיתוח הנגב כלל לא התכנסה במשך שנתיים לדיון בסוגיית המשילות.

תרחיש הייחוס: שיתוק היכולות האוויריות בשיא המערכה

התרחיש המרכזי שמשרטט הדו"ח מצביע על סכנה ממשית לשיתוק חיל האוויר בזמן מלחמה רב-זירתית: במקביל למטחי טילים מאיראן, ינוצלו הפרות סדר אלימות לחסימת צירי התנועה המרכזיים (כבישים 25, 31 ו-80) במטרה לנתק את הבסיס מתגבורת יבשתית. במקביל, חוליות חמושות ינצלו את הקרבה הטופוגרפית לגדר כדי לבצע ירי מדויק ולהפעיל רחפני נפץ לעבר מטוסי הקרב החונים – במטרה למנוע המראות ולנטרל את יכולות התקיפה של צה"ל.

"הכתובת זועקת מהקיר בלב ליבו של הנגב", זעק רזניק באולפן. "איראן אינה זקוקה לצבא בנגב; היא מזהה את ואקום המשילות, מציפה את השטח בנשק בלתי חוקי ומפעילה גורמים מתוך הפזורה. שר אחד, מוכשר ככל שיהיה, לא יוכל להתמודד עם זה לבדו. חייבים להכריז מיד על 'עוטף נבטים' כמרחב ביטחון לאומי סטטוטורי עם סמכויות אכיפה מוגברות בדומה לעוטף עזה, לפני שנתעורר לאסון לאומי".

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.