כיכר השבת
סערת המשט

הפסיד בעתירה: השר בן גביר יסיר את סרטון המשט ויחויב בהוצאות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל את עתירת התנועה לאיכות השלטון וקבע כי השר לביטחון לאומי עשה שימוש אסור בנכסי ציבור לתעמולת בחירות. השר והמשרדים חויבו בתשלום הוצאות בסך 23,000 ש"ח (משפט)

5תגובות
השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

דרמה משפטית בוועדת הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, קיבל היום (שישי) את עתירת התנועה לאיכות השלטון והורה לשר לביטחון לאומי, , להסיר מכלל חשבונותיו ברשתות החברתיות את סרטון הסיור שערך בין פעילי משט הסומוד הכפותים.

לצד צו ההסרה, השית השופט סולברג הוצאות משפט משמעותיות: השר בן גביר חויב באופן אישי בהוצאות התנועה בסך 8,000 ש"ח, ואילו המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר (שב"ס) חויבו יחד בהוצאות נוספות בסך 15,000 ש"ח. סך הכל ישלמו המשיבים 23,000 ש"ח.

"תכלית תעמולתית מובהקת"

במרכז העתירה עמד סרטון באורך 38 שניות, שבו תועד השר בן גביר כשהוא מסייר במתקן המעצר של שב"ס בנמל אשדוד, עובר בין פעילי המשט הכפותים ומנופף בדגל ישראל. השופט סולברג קבע בהחלטתו כי על פי מבחן "התכלית הדומיננטית", צילום הסרטון בתוך מתקן שב"ס, בנוכחות אנשי ביטחון במדים ופרסומו בערוציו הפרטיים של השר, מהווים תעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור – דבר המנוגד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

ההחלטה התקבלה לאחר שב-20 במאי פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר בדרישה להסיר את הסרטון בתוך ארבעה ימים. משהשר סירב לעשות כן, הוגשה העתירה הרשמית.

יו"ר הוועדה הזכיר בהחלטתו כי אין זו הפעם הראשונה שבה נקבע תקדים בעניינו של השר. סולברג הפנה להחלטה קודמת שנתן בחודש מרץ האחרון (תב"כ 16/26), שבה הובהר באופן חד-משמעי כי שימוש בסרטונים המציגים את מתקני שב"ס ואנשי כוחות הביטחון במדים לצרכים פוליטיים, מהווה שימוש אסור בנכסי המדינה שאמורים להישאר מחוץ למגרש המפלגתי.

"לשימוש פוליטי בנכסי הציבור יש מחיר"

בתנועה לאיכות השלטון בירכו על ההחלטה המהווה תמרור אזהרה לנבחרי הציבור בכל הנוגע לשמירה על טוהר הבחירות וההפרדה בין תפקיד ממלכתי לקמפיין פוליטי.

עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל משפט ואסטרטגיה בתנועה לאיכות השלטון, מסר בתגובה: "כאשר שר בממשלה הופך מתקני מדינה, מדי שב"ס ואנשי ביטחון לכלי בקמפיין הבחירות שלו, הוא לא רק עובר על החוק - הוא פוגע באמון הציבור ובאופי הממלכתי של תפקידו. ההחלטה היום קובעת כי לשימוש בנכסי הציבור לצרכים פוליטיים יש מחיר. נמשיך לעמוד על המשמר בכל הזירות, ולוודא שטוהר הבחירות יישמר."

איתמר בן גבירשב"סנעם סולברג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
לא יאומן איך הסולברג הזה הרשע המרושע והאכזר מתעלל בבן גביר מטיל עליו הוצאות של 23.000 ש"ח ואם הוא טעה והפיץ סרטון כזה אז מה קרה? עוד לא קבעו בכלל מתי הבחירות מה הוא רוצה? כמה רשע ואכזריות יכולים להיכנס באדם אחד ועוד עם כיפה וניראות של דתי 'יעני', איכס!
שלמה
3
אחרי זה אשתו של סולברג אומרת איך יהודים עושים ככה ליהודים,כי בעלה רשע שעושה ככה ליהודים
מנדל פורמן
2
אייש אייש שבו בשקט ואל תפריעו לעבודת הקודש של השר, לא תגיעו לרמה שלו.
אזרחית
עובדת הקודש? מה שראינו שהשוטרים שלו עשו לפני יומיים לתלמידי ישיבה זאת עבודת קודש? מה?
סיר הסירים
1
איך קורא דבר כזה ולא פעם ראשונה ששולחים מישהו ימני ומקבלים בסוף מישהו עם דעות שמולניות אולי הציבור הדתי צריך להעביר קורס את מי שעתיד להיות שופטים ולהגיד להם אתם מיצגים אותנו ,ולא אנחנו ננסה בכול דרך לעשות לכם חים קשים
שם המשפט שם הרשע

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר