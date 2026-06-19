הפסיד בעתירה: השר בן גביר יסיר את סרטון המשט ויחויב בהוצאות

דרמה משפטית בוועדת הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, קיבל היום (שישי) את עתירת התנועה לאיכות השלטון והורה לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להסיר מכלל חשבונותיו ברשתות החברתיות את סרטון הסיור שערך בין פעילי משט הסומוד הכפותים.

לצד צו ההסרה, השית השופט סולברג הוצאות משפט משמעותיות: השר בן גביר חויב באופן אישי בהוצאות התנועה בסך 8,000 ש"ח, ואילו המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר (שב"ס) חויבו יחד בהוצאות נוספות בסך 15,000 ש"ח. סך הכל ישלמו המשיבים 23,000 ש"ח.

"תכלית תעמולתית מובהקת"

במרכז העתירה עמד סרטון באורך 38 שניות, שבו תועד השר בן גביר כשהוא מסייר במתקן המעצר של שב"ס בנמל אשדוד, עובר בין פעילי המשט הכפותים ומנופף בדגל ישראל. השופט סולברג קבע בהחלטתו כי על פי מבחן "התכלית הדומיננטית", צילום הסרטון בתוך מתקן שב"ס, בנוכחות אנשי ביטחון במדים ופרסומו בערוציו הפרטיים של השר, מהווים תעמולת בחירות אסורה תוך שימוש בנכסי ציבור – דבר המנוגד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

ההחלטה התקבלה לאחר שב-20 במאי פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר בדרישה להסיר את הסרטון בתוך ארבעה ימים. משהשר סירב לעשות כן, הוגשה העתירה הרשמית.

יו"ר הוועדה הזכיר בהחלטתו כי אין זו הפעם הראשונה שבה נקבע תקדים בעניינו של השר. סולברג הפנה להחלטה קודמת שנתן בחודש מרץ האחרון (תב"כ 16/26), שבה הובהר באופן חד-משמעי כי שימוש בסרטונים המציגים את מתקני שב"ס ואנשי כוחות הביטחון במדים לצרכים פוליטיים, מהווה שימוש אסור בנכסי המדינה שאמורים להישאר מחוץ למגרש המפלגתי.

"לשימוש פוליטי בנכסי הציבור יש מחיר"

בתנועה לאיכות השלטון בירכו על ההחלטה המהווה תמרור אזהרה לנבחרי הציבור בכל הנוגע לשמירה על טוהר הבחירות וההפרדה בין תפקיד ממלכתי לקמפיין פוליטי.

עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל משפט ואסטרטגיה בתנועה לאיכות השלטון, מסר בתגובה: "כאשר שר בממשלה הופך מתקני מדינה, מדי שב"ס ואנשי ביטחון לכלי בקמפיין הבחירות שלו, הוא לא רק עובר על החוק - הוא פוגע באמון הציבור ובאופי הממלכתי של תפקידו. ההחלטה היום קובעת כי לשימוש בנכסי הציבור לצרכים פוליטיים יש מחיר. נמשיך לעמוד על המשמר בכל הזירות, ולוודא שטוהר הבחירות יישמר."