המסלול המהיר: הקצין שחקר את בן גביר הוקפץ בדרגה

שוטרים וקצינים | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

מסלול קידום יוצא דופן בשירות בתי הסוהר מעורר תהיות קשות בימים אלו: קובי חיון, קצין משטרה בדרגת סגן ניצב שפיקד על חקירת החשד לחלוקת רישיונות נשק בלתי חוקית במשרד לביטחון לאומי, מצא את עצמו תוך זמן קצר מחוץ למשטרה ובתפקיד בכיר בשירות בתי הסוהר – תחת שרביטו של השר איתמר בן גביר, שחקירותיו עשויות היו להוביל לפתחו.

לפי פרסום היום (שני) ב'הארץ': עד לפני כשנתיים שימש חיון כסגן ניצב במשטרה ופיקד על השלוחה הדרומית של יאח"ה בלהב 433. תחת פיקודו עברה אחת החקירות הרגישות ביותר שנפתחו נגד לשכת השר בן גביר, בנוגע לחלוקת רישיונות נשק בניגוד לחוק. החקירה המורכבת התמקדה בחשדות לשימוש לרעה בסמכויות ולהפרת נהלים בהנפקת רישיונות נשק. אלא שבאוגוסט 2024, בעיצומה של החקירה, עזב חיון במפתיע את המשטרה לטובת כורסה חדשה בשירות בתי הסוהר. המעניק: לא אחר מאשר השר בן גביר עצמו, שגם אישר את דרגותיו בשב"ס. בשבוע שעבר השלים חיון את מסע הדילוגים המטאורי כשקודם לדרגת תת-גונדר, המקבילה לתת-ניצב במשטרה.

תחנת משטרת בני ברק ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

דרגה חריגה לתפקיד

גורמים במערכת הביטחון מרימים גבה מול המהירות והרמה של הקידום. לשם השוואה, ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה – ארגון הגדול משמעותית משירות בתי הסוהר – מחזיק בדרגת ניצב-משנה בלבד. כלומר, חיון קיבל דרגה בכירה יותר באופן חריג עבור תפקיד מקביל בארגון קטן יותר.

מי שאחראים על המינוי התמוה הם השר בן גביר והנציב קובי יעקובי, איש אמונו של השר בראש שב"ס. יעקובי עצמו ניצב בימים אלו תחת ענן כבד של חשדות פליליים, כולל שיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים. השילוב בין החקירה שנקטעה לבין הקידום המהיר והחריג של החוקר לשעבר, מעלה תהיות קשות על תקינות המינויים ועל אופי הקשר בין הדרג המדיני לארגונים הביטחוניים.

לצד זאת התפרסם באחרונה כי השר בוחן את הרחקתו של מפקד תחנת משטרה בעקבות אירועים במהלך הפגנות בבני ברק.

מסלול הקידום המהיר של חיון מצטרף לשורה של מינויים שנויים במחלוקת בשירות בתי הסוהר בתקופת כהונתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי. גורמים בכירים במערכת הביטחון מביעים דאגה מפני פגיעה באוטונומיה המקצועית של הארגונים הביטחוניים ומפני יצירת תלות בלתי ראויה בדרג המדיני.

משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה לפרסום כי "כלל המינויים בארגון מבוצעים על פי אמות המידה המקובלות בארגונים ביטחוניים". עם זאת, הם לא התייחסו באופן ספציפי לשאלות בנוגע לקשר בין הקידום לבין החקירה שהתנהלה בעבר.