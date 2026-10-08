בית המשפט ( צילום: שאטרסטוק )

השבוע במדור "פסק זמן": שלושה פסקי דין שעוסקים בהחלטות ובהתחייבויות שהסתיימו במחיר כבד. שני אחים ביקשו לקבל בחזרה 80 אלף שקל, אך הבקשה סייעה לבית המשפט לקבוע כי עליהם לשלם מיליונים. הסכם ממון חייב איש עסקים לרכוש דירה חדשה לגרושתו, ואגד תפצה אישה חרדית לאחר שמספר הזהות שלה נמסר בידי נוסע אחר וחשבונה עוקל.

ביקשו 80 אלף שקל, וישלמו כ־3.4 מיליון ארבעה אחים היו שותפים בעשרה נכסי מקרקעין בשווי כחצי מיליארד שקל. לאחר שבית המשפט מינה כונסי נכסים, שניים מהאחים זכו בהתמחרות ורכשו את חלקן של אחיותיהם לפי שווי של כ־501 מיליון שקל. הבקשה ל-80 אלף שהפכה להודאה בחוב של מיליונים תינוק נפגע מזיקוק, נער איבד יד ואישה הותקפה בלהביור: התיעודים והאירועים ההזויים בפרעות בצרפת ישראל גראדווהל | 14:26 מלחמת הסייבר של ישראל והנער ששבר את ה-FBI יהודה גליקמן | 14:26 שכר הכונסים נקבע על 6.8 מיליון שקל בתוספת מע"מ. האחים טענו כי האחיות צריכות לשלם את מלוא הסכום, משום שהן שנהנו מהמחיר שהושג. אלא שהשופט תומר שלם הצביע על בקשה קודמת שבה דרשו האחים לקבל 80 אלף שקל, מחצית מההפחתה בשכר הכונסים, וכתבו כי כל מי שחייב בחלק מהשכר זכאי ליהנות מההפחתה. בית המשפט קבע כי מדובר בהודאה בחובתם לשלם מחצית מהשכר. "לפנינו הודאה מפורשת של הרוכשים, כי הם מודעים לכך שחלה עליהם חובה לשלם את שכר הכונסים", כתב השופט. האחים ישלמו כ־3.4 מיליון שקל בתוספת מע"מ ועוד 20 אלף שקל הוצאות. מה זה אומר עבורכם? טענה שהועלתה בבקשה קודמת עלולה לשמש נגדכם בהמשך. בנוסף, שותף שרוכש את חלקיהם של יתר הבעלים אינו הופך אוטומטית לקונה חיצוני הפטור מהוצאות הכינוס.

בנייה בישראל ( צילום: שאטרסטוק )

מספר הזהות היה של אישה, הקנס ניתן לגבר

נוסע שנתפס באוטובוס ללא כרטיס מתאים מסר לפקח את שמו וכתובתו, אך סיפק מספר תעודת זהות השייך לאישה חרדית מבני ברק. למרות חוסר ההתאמה בין השם למספר הזהות, אגד שינתה את שם החייב לשמה של האישה ושלחה את ההתראות לכתובת שמסר הנוסע.

החוב היה 167 שקל, אגד תשלם לה 17,500 שקל

בהמשך נפתח נגדה תיק הוצאה לפועל והוטל עיקול על חשבון הבנק שלה. האישה גילתה על החוב רק כשניסתה לבצע פעולה בחשבון ונענתה בשלילה. לאחר שפנתה לאגד ושלחה צילום תעודת זהות, הטעות הוכרה והעיקול הוסר כעבור כשבועיים.

בית המשפט קבע כי אגד התרשלה באופן חמור, משום שהפקח לא דרש תעודה מזהה והחברה התעלמה מכך שהנוסע הוא גבר ובעלת מספר הזהות היא אישה. העיקול גם פגע זמנית בדירוג האשראי שלה. אגד תשלם 16 אלף שקל פיצוי ועוד 1,500 שקל הוצאות.

מה זה אומר עבורכם? עיקול שהוטל בגין חוב שאינו שלכם עשוי להיחשב לשון הרע ולהקים זכות לפיצוי, גם לאחר שהחוב בוטל. האישה אף תוכל לתבוע בעתיד אם תוכיח שנפגעה בקבלת הלוואות.

אישה באוטובוס ( צילום: נוצר בכלי AI )

הבטיח דירה בפרידה, וישלם כ־5.15 מיליון שקל

בהסכם ממון שנחתם בשנת 2014 התחייב איש עסקים לרכוש לאשתו דירה בשווי 1.15 מיליון דולר במקרה של פרידה, אם יהיו לבני הזוג שלושה ילדים או יותר. מחצית מהדירה תירשם על שם האישה ומחציתה על שם הילדים.

הדירה בשרון הייתה רק בטוחה, ולא ההתחייבות עצמה

לאחר הפרידה בשנת 2023 ביקש האיש להעביר לאישה דירה קיימת באזור השרון, ששימשה כבטוחה להתחייבות. בית המשפט לענייני משפחה אישר זאת, אך בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את ערעור האישה.

השופטים עינת רביד, נפתלי שילה ויחזקאל אליהו קבעו כי המילים "מתחייב לרכוש" מחייבות רכישה עתידית, וכי דירה ששימשה כבטוחה אינה יכולה להחליף את הדירה שהובטחה. מנגד, נדחתה דרישת האישה שהדירה תירכש דווקא בתל אביב.

האיש יחויב לרכוש דירה בכל מקום בישראל בשווי של לפחות 4.2 מיליון שקל, לפי שער הדולר במועד הפרידה, בתוספת ריבית. נכון לפסק הדין, הסכום עומד על כ־5.15 מיליון שקל.

מה זה אומר עבורכם? לשון הסכם הממון קובעת. התחייבות שלא נוסחה במדויק עלולה לעלות מיליונים, ועיכוב בקיומה עשוי להוסיף ריבית משמעותית.

זוג חותם על הסכם ממון ( צילום: נוצר על ידי כלי ai )

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