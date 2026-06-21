בג"ץ הועדה לבחירת שופטים ( צילום: יונתן זינדל )

בבית המשפט העליון דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בשש עתירות שונות המכוונות נגד התיקון לחוק יסוד: השפיטה וחוק בתי המשפט – חוק אשר משנה מהיסוד את שיטת מינוי השופטים הנהוגה בישראל מזה שבעה עשורים. העותרים, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה התומכת בהם, מבקשים לבטל את החוק בטענה כי מדובר בתיקון חוקתי שאינו חוקתי, בהתאם לתקדים עילת הסבירות.

הנשיא עמית: "בגופו של כל שופט יישתל שבב פוליטי" סמוטריץ' תוקף את בג"ץ ונשיא העליון: "מנותקים; שלא תעזו" | צפו בני סולומון | 11:22 חוב של 2.5 מיליון נמחק: רמי לוי ניצח בתביעת הענק דניאל הרץ | 14:05 נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פתח את הדיון בהצגת השינוי המבני העמוק: בעוד שבחוק המקורי הורכבה הוועדה מתשעה חברים (שלושה שופטים, שני נציגי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת), החוק החדש מסלק את לשכת עורכי הדין – גורם המקצוע העומד נגד מהלכי ההפיכה המשפטית. במקומם, ימונו שני נציגי ציבור שיבחרו ישירות על ידי הקואליציה והאופוזיציה, דבר המייצר רוב מובנה של שישה נציגים מהדרג הפוליטי מול שלושה שופטים בלבד. כמו כן, שונו כללי ההצבעה כך שלמינוי שופט עליון די בהסכמה של נציגי הקואליציה והאופוזיציה בוועדה. למרות שהחוק צפוי להיכנס לתוקף רק בכנסת ה-26 הבאה, והמשיבים מטעם הכנסת והממשלה טענו כי מדובר ב"ספקולציות", שופטי ההרכב הבהירו כי האיום על הדמוקרטיה מיידי ומוחשי. "אסור לנו להסתכל על החוק הזה בטווח של שנתיים, אלא בטווח של 15 שנה", התריע הנשיא עמית בחריפות. "תוך שנה ייבחרו לעליון שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח: 'נבחרתי בידי הקואליציה או האופוזיציה'. ספסלי בית המשפט העליון יתמלאו בשופטים כאלה, ותוך 15 שנה המערכת תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שייבחר יישתל שבב פוליטי, כי הוא נבחר בידי גורמים פוליטיים. האם זה לא פוגע ביסודות המשטר הדמוקרטי כפי שאנחנו מכירים מזה 80 שנה?".

הנשיא עמית ( צילום: יונתן סינדל )

בהמשך הדיון, כאשר נציג הכנסת הדף את הדברים בטענה לתחזיות עתידיות, השיב לו הנשיא עמית מעדות ראשונה כחבר הוועדה: "זה קורה היום בבוקר, כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אני אומר את זה כמי שבתוך המערכת והוועדה לבחירת שופטים. אז כשהחוק ייכנס לתוקפו זה יהיה כפול 4. זו לא השערה, זו ידיעה ודאית". כאשר נטען כי לכל חברי הוועדה יש אינטרס לבחור בשופטים המקצועיים ביותר, פסק עמית בקצרנות: "התשובה היא לא". הנשיא אף הזכיר את דברי שר המשפטים יריב לוין בעבר: "אם לא (יעבור השינוי), בית המשפט העליון – ייכחד".

השופטת וילנר: "השופטים הללו ינהלו ועדות חקירה"

אל דבריו הנוקבים של הנשיא עמית הצטרפו בכירות ההרכב. השופטת יעל וילנר הביעה חשש עמוק מפני קריסת אמון הציבור והרס מוסדות המדינה: "מה הציבור יחשוב בעוד 15 שנה, כאשר יישבו שופטים שמונו רק בידי פוליטיקאים עם תווית פוליטית? אחד מהם יהיה יו"ר ועדת חקירה ממלכתית, אחד מהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. אנה אנו באים?". על כך השיב לה הנשיא עמית בנימה מרירה: "אנחנו זקנים. אנחנו כבר לא נהיה".

השופטת דפנה ברק-ארז חיזקה את הטענה כי הנזק של החוק כבר מעצב את המציאות בשטח בפועל, עוד לפני שהחל לפעול רשמית: "המצב הקיים מושפע מהחוק הזה. כי כל מי שעיניו בראשו יכול להבין – נתאפק עוד קצת, עוד כמה חודשים החוק יהיה בתוקף – למה למנות שופטי עליון עכשיו? זאת עובדה שמעוצבת כבר היום".

שופט יחיאל כשר העלה בדיון סוגיה מטרידה נוספת בנוגע למנגנון הבחירה הפריטטית (השוויונית) המוצע בין הקואליציה לאופוזיציה, והביע חשש דווקא מפגיעה בשופטים עצמאיים ומקצועיים: "דווקא המצב של בחירה פריטטית מטריד אותי", הסביר כשר. "נניח ששופט לא כותב מראש את פסקי הדין שלו כדי שפוליטיקאים יהיו מרוצים, ונניח שיש חלוקה בין האופוזיציה לקואליציה. בעולם כזה, מה הסיכוי של השופט 'ישראל ישראלי', שאף אחד לא יודע מה עמדתו הפוליטית? איזה סיכוי יהיה לו להתקדם, נגיד, לבית המשפט העליון?".

בהמשך דבריו חידד השופט כשר את מניעי הנבחרים בוועדה וציין כי "כולם אנשים הגונים, אבל צריך לזכור לאיזה אינטרס בראש ובראשונה יושבים שם הפוליטיקאים. הם בראש ובראשונה נשלחו כדי לבצע שליחות פוליטית".

דיון המשיך להסלים כאשר השופטת רות רונן התייחסה ישירות לחשש מהפוליטיזציה של המערכת וקבעה: "הממצא העובדתי מעיד שהחשש הזה כבר קיים בשטח". השופט ח'אלד כבוב הוסיף בציניות נוקבת כלפי טיעוני הממשלה: "אמון הציבור יגבר כי הפוליטיקאים ימנו את השופטים. הם ישלטו למעשה ברשות השופטת".

אפילו מצד חברי ההרכב השמרנים יותר נשמעה ביקורת חריפה; השופט דוד שטייניץ הצהיר כי "אי אפשר להתעלם מכך שהחוק עשה שינוי דרסטי, סובב את הספינה לכיוון הפוליטי ולא המקצועי. זה מעורר חשש גדול מאוד".

בשיאו של חילופי הדברים, פנה הנשיא עמית ישירות אל נציג הממשלה בדיון ואמר לו מילים המגדירות את גודל השעה: "אני מסכים לגמרי עם אדוני – אנחנו נמצאים בשינוי משטר".