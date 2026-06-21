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"בגופו של כל שופט יישתל שבב פוליטי"

בג"ץ דן בשינוי הוועדה לבחירת שופטים | הנשיא עמית: "אנחנו בשינוי משטרי"

בג"ץ דן היום בהרכב מורחב של 11 שופטים בחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר במהלך המלחמה. במהלך הדיון הסוער השמיעו שופטי העליון אזהרות חסרות תקדים מפני פוליטיזציה מוחלטת של המערכת ואובדן הלגיטימיות הציבורית. הנשיא עמית: "כבר היום לא מקדמים שופטים טובים משיקולים פוליטיים; עם החוק החדש – זה יהיה כפול 4" (משפט)

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בג"ץ הועדה לבחירת שופטים (צילום: יונתן זינדל)

בבית המשפט העליון דן בהרכב מורחב של 11 שופטים בשש עתירות שונות המכוונות נגד התיקון לחוק יסוד: השפיטה וחוק בתי המשפט – חוק אשר משנה מהיסוד את שיטת מינוי השופטים הנהוגה בישראל מזה שבעה עשורים. העותרים, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה התומכת בהם, מבקשים לבטל את החוק בטענה כי מדובר בתיקון חוקתי שאינו חוקתי, בהתאם לתקדים עילת הסבירות.

הנשיא עמית: "בגופו של כל שופט יישתל שבב פוליטי"

, השופט יצחק עמית, פתח את הדיון בהצגת השינוי המבני העמוק: בעוד שבחוק המקורי הורכבה הוועדה מתשעה חברים (שלושה שופטים, שני נציגי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת), החוק החדש מסלק את לשכת עורכי הדין – גורם המקצוע העומד נגד מהלכי ההפיכה המשפטית. במקומם, ימונו שני נציגי ציבור שיבחרו ישירות על ידי הקואליציה והאופוזיציה, דבר המייצר רוב מובנה של שישה נציגים מהדרג הפוליטי מול שלושה שופטים בלבד.

כמו כן, שונו כללי ההצבעה כך שלמינוי שופט עליון די בהסכמה של נציגי הקואליציה והאופוזיציה בוועדה. למרות שהחוק צפוי להיכנס לתוקף רק בכנסת ה-26 הבאה, והמשיבים מטעם הכנסת והממשלה טענו כי מדובר ב"ספקולציות", שופטי ההרכב הבהירו כי האיום על הדמוקרטיה מיידי ומוחשי.

"אסור לנו להסתכל על החוק הזה בטווח של שנתיים, אלא בטווח של 15 שנה", התריע הנשיא עמית בחריפות. "תוך שנה ייבחרו לעליון שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח: 'נבחרתי בידי הקואליציה או האופוזיציה'. ספסלי בית המשפט העליון יתמלאו בשופטים כאלה, ותוך 15 שנה המערכת תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שייבחר יישתל שבב פוליטי, כי הוא נבחר בידי גורמים פוליטיים. האם זה לא פוגע ביסודות המשטר הדמוקרטי כפי שאנחנו מכירים מזה 80 שנה?".

הנשיא עמית (צילום: יונתן סינדל)

בהמשך הדיון, כאשר נציג הכנסת הדף את הדברים בטענה לתחזיות עתידיות, השיב לו הנשיא עמית מעדות ראשונה כחבר הוועדה: "זה קורה היום בבוקר, כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אני אומר את זה כמי שבתוך המערכת והוועדה לבחירת שופטים. אז כשהחוק ייכנס לתוקפו זה יהיה כפול 4. זו לא השערה, זו ידיעה ודאית". כאשר נטען כי לכל חברי הוועדה יש אינטרס לבחור בשופטים המקצועיים ביותר, פסק עמית בקצרנות: "התשובה היא לא". הנשיא אף הזכיר את דברי שר המשפטים יריב לוין בעבר: "אם לא (יעבור השינוי), בית המשפט העליון – ייכחד".

השופטת וילנר: "השופטים הללו ינהלו ועדות חקירה"

אל דבריו הנוקבים של הנשיא עמית הצטרפו בכירות ההרכב. השופטת יעל וילנר הביעה חשש עמוק מפני קריסת אמון הציבור והרס מוסדות המדינה: "מה הציבור יחשוב בעוד 15 שנה, כאשר יישבו שופטים שמונו רק בידי פוליטיקאים עם תווית פוליטית? אחד מהם יהיה יו"ר ועדת חקירה ממלכתית, אחד מהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. אנה אנו באים?". על כך השיב לה הנשיא עמית בנימה מרירה: "אנחנו זקנים. אנחנו כבר לא נהיה".

השופטת דפנה ברק-ארז חיזקה את הטענה כי הנזק של החוק כבר מעצב את המציאות בשטח בפועל, עוד לפני שהחל לפעול רשמית: "המצב הקיים מושפע מהחוק הזה. כי כל מי שעיניו בראשו יכול להבין – נתאפק עוד קצת, עוד כמה חודשים החוק יהיה בתוקף – למה למנות שופטי עליון עכשיו? זאת עובדה שמעוצבת כבר היום".

שופט יחיאל כשר העלה בדיון סוגיה מטרידה נוספת בנוגע למנגנון הבחירה הפריטטית (השוויונית) המוצע בין הקואליציה לאופוזיציה, והביע חשש דווקא מפגיעה בשופטים עצמאיים ומקצועיים: "דווקא המצב של בחירה פריטטית מטריד אותי", הסביר כשר. "נניח ששופט לא כותב מראש את פסקי הדין שלו כדי שפוליטיקאים יהיו מרוצים, ונניח שיש חלוקה בין האופוזיציה לקואליציה. בעולם כזה, מה הסיכוי של השופט 'ישראל ישראלי', שאף אחד לא יודע מה עמדתו הפוליטית? איזה סיכוי יהיה לו להתקדם, נגיד, לבית המשפט העליון?".

בהמשך דבריו חידד השופט כשר את מניעי הנבחרים בוועדה וציין כי "כולם אנשים הגונים, אבל צריך לזכור לאיזה אינטרס בראש ובראשונה יושבים שם הפוליטיקאים. הם בראש ובראשונה נשלחו כדי לבצע שליחות פוליטית".

דיון המשיך להסלים כאשר השופטת רות רונן התייחסה ישירות לחשש מהפוליטיזציה של המערכת וקבעה: "הממצא העובדתי מעיד שהחשש הזה כבר קיים בשטח". השופט ח'אלד כבוב הוסיף בציניות נוקבת כלפי טיעוני הממשלה: "אמון הציבור יגבר כי הפוליטיקאים ימנו את השופטים. הם ישלטו למעשה ברשות השופטת".

אפילו מצד חברי ההרכב השמרנים יותר נשמעה ביקורת חריפה; השופט דוד שטייניץ הצהיר כי "אי אפשר להתעלם מכך שהחוק עשה שינוי דרסטי, סובב את הספינה לכיוון הפוליטי ולא המקצועי. זה מעורר חשש גדול מאוד".

בשיאו של חילופי הדברים, פנה הנשיא עמית ישירות אל נציג הממשלה בדיון ואמר לו מילים המגדירות את גודל השעה: "אני מסכים לגמרי עם אדוני – אנחנו נמצאים בשינוי משטר".

יצחק עמיתהוועדה לבחירת שופטיםיעל וילנר

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8
נו נו כבר הגענו למצב שהשופטים בוחרים את עצמם ומול אלו אנחנו צריכים להאמין שהם מגיני הדמוקרטיה
בית המשפט בוחר את שופטיו
אז מה האלטרנטיבה ? שהממשלה תיבחר שופטים צייתנים שימלאו את כל דרישות הממשלה ויכשירו כל עוול וכל מעשה שחיתות אפילו אם דרישות אלו נוגדות את החוק והמוסר.
חיים
7
מעניין מאוד אהרון ברק לא מצא שופט ספרדי - כבר העם לא מאמין בכם הכל פוליטי פסקי דין םוליטיים
והפסק הוא - רק השופטים הם העם
כי לא היו כאלו, כי הם התמסכנו והתקרבנו- כמוך, היום יש ויש.
יוסי
מענין שעד היום לא מצאו שופט בעליון יהודי ממוצא מזרחי תראה ממה ההרכבים שם, כולם אשכנזים אליטות ואחד עם כיפה סרוגה ואחד ערבי בשביל הקישוט אבל מזרחי אין להם, זה בית משפט שמנותק מעצמו, שלא רוצה שיתערבו לו בכוחנות שלו.
קצת היסטוריה.
6
השופטים הם השלטון
פח
5
הצביעות של השופטים - בשם האי פוליטיקה והדמוקרטיה הפלא ופלא יש רוב באופן קבוע לשמאל בבית המשפט. כל עוד המצב לטובתם הם ילחמו בציפורנים שלא יהיה שום שינוי, ואת כל העוול הזה הם עוטפים בצדקנות מאוסה של אי פוליטיקה.
אריאל
4
אני לא רוצה לחיות במדינה שהשופטים הם פוליטיים, גם אם הם ״בצד שלי״, תאר לך ששכן שלך ראש סניף הליכוד לדוג׳ עושה עבירות בניה בבניין שלך, והשופט שלום שאמור לדון בתיק, התמנה ע״י הליכוד- ואותו עבריין עצמו, וכן להיפך..
ישראל
הם מהנדסים לך את המוח שזה יהיה פוליטי, להיפך זה שלשכת עורכי הדין בוחרת שופט שמתאים לה ולאג'נדה שלה זה הכי פוליטי שיש
כהן
3
השופט עמית יצחק יו"ר ההרכב (כי כרגע אין נשיא חוקי לבית המשפט העליון) הוא הבן אדם הכי פוליטי שיש, ובלי להתבייש הוא אומר את זה.
יואב
2
החונטה המשפטית אינה הריבון ומייצגת רק את המיעוט השמאלי הפרוגרסיבי ופועל נגד היהדות והיהודים. פועלת בשם המוסר הנוצרי המעוות ולא היהודי . כדאי שיעשו חן נפש איך לרוב העם היהודי אין אפילו טיפת אימון השופטים מאז הדיקטטור ברק קבע שהכל שפיט והריבון הוא השופטים שעומדים מעל החוק. שיפסיקו להטיף מוסר . כח יענה
הלב היהודי
1
כשהשופטים אומרים "פולטי" הם מתכוונים שלימין גם תהיה דריסת רגל ולמה לא מביאים בכתבה דעה של הצד השני?
משה

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