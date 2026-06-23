מייקל קידר בן ה-27, אזרח אמריקני-ישראלי המכונה "ההאקר מאשקלון", הוסגר בשבוע שעבר לידי הרשויות בארצות הברית והובא לראשונה בפני בית המשפט הפדרלי באורלנדו שבפלורידה. קידר, שריצה שבע שנות מאסר בישראל על שליחת איומי טרור למוסדות יהודיים, עומד כעת בפני כתב אישום חמור נוסף בארה"ב על מעשים דומים.

כתב האישום שהוגש נגדו מייחס לו ביצוע פשעי שנאה והפרעה לחופש הדת נגד מוסדות של הקהילה היהודית ברחבי פלורידה, בהם מרכזים קהילתיים, בתי ספר וגני ילדים. על פי משרד המשפטים האמריקני, קידר ביצע את המעשים באמצעות טכנולוגיה מתוחכמת מביתו באשקלון.

עד 35 שנות מאסר בפלורידה

אם יורשע, קידר צפוי לעמוד בפני עונשים משמעותיים של עד 35 שנות מאסר. לפי משרד המשפטים האמריקני, כל אחד מסעיפי פשעי השנאה נושא עונש מרבי של 20 שנות מאסר, כל אחד מסעיפי איומי הפצצה נושא עונש מרבי של 10 שנות מאסר, וסעיפי האיומים הבין-מדינתיים נושאים עונש מרבי של 5 שנות מאסר.

נוסף על כך, בית המשפט עשוי לחייב אותו בתשלום פיצויים למוסדות ולקורבנות שנפגעו מהאיומים. כזכור, קידר הורשע בישראל בשליחת איומי טרור על מוסדות יהודיים וריצה שבע שנות מאסר, אך כעת הוא עומד לדין באשמת פשעים דומים שבוצעו מול מוסדות בפלורידה.

"אכזריות ונזק לקהילה היהודית"

נציגי משרד המשפטים האמריקני התבטאו בחומרה נגד המעשים המיוחסים לקידר. עוזר התובע הכללי אמר כי "הפשעים בולטים באכזריותם ובנזק שגרמו לקהילה היהודית. כאשר אדם מנצל טכנולוגיה כדי להטיל אימה על בתי תפילה ועל מרכזים קהילתיים, מדובר במתקפה על חירות הדת ועל ביטחון הציבור".

התובע הוסיף: "לא נשכח את המשפחות, את אנשי הצוות ואת כוחות ההצלה שנאלצו לחיות תחת האיומים האלה". התובע המחוזי בפלורידה הבהיר כי "פגיעה מכוונת ביחידים, בקבוצות או במוסדות בשל אמונתם הדתית, מנוגדת לחירויות המעוגנות בחוקה האמריקנית. המעשים גרמו לחרדה מיותרת ולא יתקבלו בסובלנות".

ההסגרה מסמנת פרק חדש בסאגה המשפטית של קידר, שכבר ריצה עונש ממושך בישראל. כעת, עליו להתמודד עם מערכת המשפט האמריקנית ועם האפשרות של עונש מאסר נוסף ומשמעותי בגין מעשיו נגד הקהילה היהודית בפלורידה.