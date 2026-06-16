המצלמות שמתעדות אתכם: מחדל הענק של הרשויות נחשף

מצלמות אכיפה בהרצליה - בניגוד לחוק? ( צילום: יהודה ג. )

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם דוח חריף המזהיר מפני השימוש ההולך וגובר במצלמות אכיפה על ידי רשויות מקומיות ללא בקרה מספקת. על פי הדוח, התופעה עלולה להוביל לפגיעה קשה בפרטיותם של האזרחים, תוך שהיא חושפת ליקויים מערכתיים בשמירת הצילומים ובמחיקתם.

הממצאים מצביעים על כך שמתוך 38 רשויות מקומיות שבתחומן נתיבי תחבורה ציבורית, רק שש רשויות דיווחו באופן רשמי על אכיפה באמצעות מצלמות. במהלך שנת 2024 הפיקו הרשויות שנבדקו כ-121,000 דוחות חניה ונת"צ בהיקף כספי של כ-44 מיליון ש"ח. הרצליה בראש: 28 מיליון ש"ח בדוחות עיריית הרצליה ניצבה בראש רשימת הרשויות עם דוחות בשווי כ-28.2 מיליון ש"ח, אחריה רמת גן עם כ-14.3 מיליון ש"ח, חדרה עם כ-1.2 מיליון ש"ח ובנימינה-גבעת עדה עם כ-119,000 ש"ח. הנתונים מעלים תמונה של אכיפה נרחבת שמתבצעת ברובה ללא פיקוח ראוי. תיעוד דרמטי: כתב רשת 'פרס טי-וי' האיראנית נפצע בשידור חי בלבנון דני שפיץ | 10:26 במועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה ובמרכז השליטה של עיריית רמת גן, נמצאו ליקויים חמורים בשמירת הצילומים ללא טשטוש, בניגוד להנחיות הרשות להגנת הפרטיות. בנוסף, עיריית רמת גן מחקה כ-256,000 אירועים ללא תיעוד סיבה מפורטת, בעוד בחדרה נמחקו אירועים תחת הנימוק הכללי "אחר" - מחיקה שמעוררת חשש לפגיעה בזכויות הנהגים.

נתיב תחבורה ציבורית בכניסה לירושלים ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

פסיקה תקדימית: "אין סמכות לעיריות"

הדוח מתפרסם בעקבות פסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב, שם הורתה השופטת איטה נחמן על ביטול כתב אישום נגד נהג שנסע בנתיב תחבורה ציבורית. ההחלטה התבססה על פסיקת בית המשפט המחוזי הקובעת כי לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית להשתמש במצלמות זיהוי לוחיות רישוי לצורכי אכיפה.

על פי עמדת המדינה שהוגשה לבית המשפט, עצם השימוש במצלמות מסוג LPR מגלם פגיעה בפרטיות. הפסיקה מחזקת את ממצאי מבקר המדינה ומצביעה על פער משמעתי בין הפרקטיקה בשטח לבין הדין.

מתניה אנגלמן, מבקר המדינה ( צילום: דרור סיתהכל )

משבר ברווחה: עומס תיקים כבד מאז 7 באוקטובר

בתחום הרווחה, הדוח מצביע על קושי מערכתי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים, העומדים תחת עומס תיקים כבד שהחמיר באופן משמעותי מאז אירועי שבעה באוקטובר. המבקר קורא למשרד הרווחה לקבוע מכסת תיקים מרבית לטיפול ולהבטיח את שימור כוח האדם, תוך הדגשת החשיבות בשמירה על איכות השירות לאוכלוסיות מוחלשות.

ממצאי הדוח מצביעים על כך שהעומס הכבד על העובדים הסוציאליים פוגע ביכולתם לספק מענה הולם למשפחות במצוקה, במיוחד בתקופה הנוכחית שבה הביקוש לשירותי רווחה גדל באופן ניכר.

התחדשות עירונית: פערים גיאוגרפיים קיצוניים

בתחום הנדל"ן, נחשף חוסר איזון גיאוגרפי קיצוני: 58% מהפרויקטים להתחדשות עירונית מקודמים במחוזות המרכז ותל אביב בלבד. בערים המועדות לרעידות אדמה ולירי רקטות, דוגמת צפת, טבריה וקריית שמונה, אושרו תוכניות על הנייר אך בפועל לא הוצא אפילו היתר בנייה אחד.

המבקר קובע כי המדינה כשלה בגיבוש תוכנית לאומית שתייצר תמריצים לקידום מיגון באזורים ללא כדאיות כלכלית. הממצא מעלה חשש כבד לגבי יכולת האוכלוסייה באזורים אלו להתגונן מפני איומים טבעיים וביטחוניים, תוך שהיא מצביעה על אפליה מובהקת בהקצאת משאבים.

דוח מבקר המדינה מצטרף לשורה של דוחות נוקבים שפורסמו בחודשים האחרונים, ובהם אזהרות על השתלטות גורמי פשיעה על רשויות מקומיות ותשלומי פרוטקשן נרחבים.