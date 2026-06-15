כיכר השבת

ניצחון לאחים לנשק: ערוץ 14 יחויב לפרסם התנצלות על כך שקשרו בין המרגל מהדרום לארגון

אחרי שבית משפט השלום סירב להתערב, בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה הדרמטית | השופט אלי ברנד קבע: ערוץ 14 לא יכול לתקן כתבות "בשקט ובצנעה" אחרי שהפיץ מידע לא נכון באינטרנט | עכשיו הם יאלצו לפרסם תיקון גלוי ופומבי, והתיק חוזר לשלום כדי לקבוע בדיוק איפה וכמה חזק הוא יפורסם (משפט)

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ערוץ 14 (צילום: Yonatan SIndel/Flash90)

ערוץ 14 הפסיד בסיבוב הנוכחי בבית המשפט לעמותת "אחים לנשק". בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של הארגון וקבע כי הערוץ לא יוכל להסתפק במחיקה שקטה של טעויות מהאתר שלו, אלא יחויב לפרסם הודעת תיקון פומבית וגלויה על כך שקשר בטעות בין הנאשם בריגול בפיקוד דרום לבין העמותה.

ההחלטה של השופט אלי ברנד הפכה לחלוטין את החלטת בית משפט השלום מדצמבר האחרון, שסירב להוציא לערוץ צו כזה בשלב כל כך מוקדם של התביעה.

קשירת המרגל לארגון

הכל התחיל בסדרת כתבות שפרסם ערוץ 14 בספטמבר 2024 בעקבות החשיפות של ח"כ אלמוג כהן על פרשת הריגול החמורה. בכתבות הראשונות נטען כי קצין בדרגת סגן אלוף, שליווה את החשוד בריגול לתוך הבסיס, הוא בכיר ב"אחים לנשק" – טענה שבערוץ 14 מתעקשים עד היום שהיא אמת.

אלא שבכתבות ההמשך שפורסמו באוקטובר ובנובמבר, חלה תפנית בעלילה: בערוץ כתבו בטעות שהמרגל עצמו הוא חבר ובכיר ב"אחים לנשק". בערוץ 14 הודו שמדובר בטעות אנוש וב"פליטת קולמוס" ואף מיהרו למחוק את המשפטים האלה מהאתר שלהם אחרי שקיבלו מכתבי התראה ותביעה.

לתקן "בשקט" זה לא מספיק

ב"אחים לנשק" לא הסכימו לעבור בשתיקה על המחיקה השקטה ודרשו מהשופטים לחייב את הערוץ לפרסם הבהרה בולטת. בזמן שבבית משפט השלום חשבו שצריך להמתין עם צעדים כאלה עד לסוף המשפט, השופט המחוזי ברנד חשב אחרת לגמרי ומתח ביקורת על הגישה הזו.

השופט הסביר כי ברגע שכלי תקשורת מודה שחלק מהדברים שפרסם אינם אמת, אין שום סיבה להמתין לסוף ההליך המשפטי כדי לתקן את זה. הוא הדגיש את הנזק העצום של פייק ניוז באינטרנט, במיוחד בזמן מלחמה: "אנשים שנחשפו לכתבות המקוריות זוכרים את מה שנכתב שם, ואין להם שום מושג שהערוץ שינה את הטקסט מאוחר יותר. תיקון שמבוצע בצנעה לא באמת מתקן את הנזק. אי אפשר לצפות מהציבור לעשות עבודת מחקר כדי לגלות שטעיתם".

בגלל שהעמותה קיבלה רק חלק מדרישותיה, השופט קבע כי אף צד לא ישלם הוצאות משפט בשלב זה. התיק הוחזר כעת רשמית לבית משפט השלום, שייאלץ לשמוע את הצדדים ולקבוע בדיוק איזה נוסח ישודר או יפורסם, ובאיזה מיקום בולט ערוץ 14 יצטרך להציג אותו.

אחים לנשקערוץ 14בית המשפט המחוזי

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כשמתגלעת מחלוקת בין ערוץ 14 לבין אחים לנשק (על כל נושא שלא יהיה) האם יש למישהו ספק מי הולך לנצח במשפט?
משתהה

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