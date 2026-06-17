דרמה משפטית ופוליטית חריפה בשירות הציבורי: שופטי בית המשפט העליון הוציאו היום (רביעי) צו ביניים דרמטי המורה על הקפאה מלאה של החלטות הממשלה למינוי מועצת הרשות השנייה החדשה לטלוויזיה ורדיו – כולל מינויה של יו"ר המועצה המיועדת, ד"ר יפעת בן חי שגב.

השופטים קבעו כי עד להכרעה סופית ומתן פסק דין בעתירות, המועצה היוצאת תמשיך לכהן בהרכבה הנוכחי. אלא שמעבר לעצם ההקפאה, מה שמסעיר את המערכת הפוליטית היא הביקורת החריפה, יוצאת הדופן בעוצמתה, שמתחו הנשיא יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן על התנהלותו של שר התקשורת שלמה קרעי ועל נסיבות התפטרותם של חברי המועצה היוצאת.

"חשד כבד כי ההתפטרות כוונה לסיכול החלטות"

בהחלטתם הרשמית, שהגיעה לידי המערכת, השופטים לא חסכו במילים קשות וקבעו כי מתצהירי השר וחברי המועצה שהתפטרו עולה תמונה מדאיגה ביותר של ניסיון לעקוף את שלטון החוק.

"עניין בתצהירי השר ובתצהירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשד כבד, כי התפטרותם כוונה אך לסיכול החלטות קודמות שניתנו על ידינו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית משפט זה לברר את מכלול הטענות שעל הפרק", כתבו השופטים בהחלטה הדרמטית.

השופטים חשפו בהחלטה מעורבות ישירה לכאורה של השר או אנשיו במהלך, והצביעו על: "מעורבותו של השר או מי מטעמו בהחלטות הפיטורים, תוך פניה ישירה לחברי המועצה המתפטרים". עוד הדגישו השופטים את "סמיכות הזמנים מעוררת התמיהה" שבין גל ההתפטרויות לבין החלטות בג"ץ בתיק.

"התרגיל" של חברי המועצה: התפטרו רק מהמועצה היוצאת

השופטים תפסו את חברי המועצה המתפטרים במה שהגדירו כהתנהלות חמורה שאינה עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות הציבורית שלהם. התברר כי מרבית חברי המועצה שהתפטרו בחרו לעשות זאת רק מהמועצה ה"יוצאת", בעודם עומדים על זכותם ורצונם לכהן במועצה ה"נכנסת" שמקדם השר קרעי.

"כל זאת, באופן שעל פני הדברים אף אינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות המוטלת על חבר מועצה (סעיף 13 לחוק הרשות השנייה)", נכתב בהחלטה.

הצעד החריג של השופטים: ניטרול הניסיון לשיתוק המועצה

כדי לבלום את מה שנראה כמו ניסיון להביא לשיתוק מכוון של הרשות השנייה ולעקוף את צו הביניים, נקטו השופטים בצעד משפטי חריג ביותר: הם קבעו כי לצורך חישוב הרכב המועצה, קיומו של מניין חוקי (קוורום) וקבלת החלטות – מערכת המשפט פשוט תתעלם לחלוטין מחברי המועצה שהתפטרו, והם לא ייספרו במניין החברים.

השופטים הסבירו כי מדובר בבלם הכרחי: "בנסיבות ייחודיות וחריגות אלה, ועל מנת שלא לאפשר הכשלה ושיתוק מכוונים של פעילות המועצה בתקופת צו הביניים ובפרק הזמן עד למתן פסק הדין בעתירות – מצאנו לקבוע כי בשלב זה חברי המועצה המתפטרים לא יובאו בחשבון לעניין מניין חברי המועצה 'היוצאת'".

בסיום החלטתם הבהירו השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין ורות רונן כי נוכח דחיפות ורגישות העניין, "פסק הדין בעתירות יינתן בהקדם ככל שניתן". שר התקשורת שלמה קרעי טרם מסר את תגובתו להחלטה הדרמטית.