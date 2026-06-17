כיכר השבת
"יש ששווים יותר בפני החוק"

קובי יעקובי במתקפה חסרת תקדים על מח"ש: "חשש כבד לשיבוש"

פרשת נציב שב"ס ומח"ש עולה שלב: פרקליטו של רנ"צ קובי יעקובי, עו"ד אורי קורב, מטיח האשמות קשות במערכת אכיפת החוק ומזהיר כי החששות הכבדים מפני סיכול ושיבוש החקירה התממשו: "במקום לחקור את מח"ש, בחרו לחקור שוב את הנציב" (משפט)

נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי ביציאה מהחקירה, הערב (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

עו"ד אורי קורב, בא כוחו של נציב שירות בתי הסוהר (שב"ס) רנ"צ קובי יעקובי, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים ומאשים באופן ישיר את מערכת הביטחון והאכיפה בטיוח ובטיפול קלוקל בתלונות שהוגשו נגד התנהלות המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

לדבריו של עו"ד קורב, החששות הכבדים שהועלו מבעוד מועד בנוגע לסיכול ושיבוש של חקירת העד המרכזי בתיק – הפכו למציאות בשטח.

"החששות מפני סיכול ושיבוש החקירה התממשו"

עו"ד קורב לא חסך במילים קשות והתייחס לאופן הטיפול בתלונות שהוגשו נגד מח"ש ולחשש הכבד משיבוש מהלכי משפט:

"לצערנו, חששותינו מפני סיכול ושיבוש החקירה בעניינו של העד המרכזי בתיק - התממשו", הצהיר עו"ד קורב בפתח דבריו. "לא זו בלבד שהעד אבודרהם לא הוטרד, אלא שהעד הוא שאמר מיוזמתו את הדברים פעם אחר פעם. דברים המעלים חשש כבד ביחס לטוהר החקירה - זאת בשים לב לדבריו של העד עצמו ולראיות על מערכת קשריו עם ראשי מח״ש, והשפעת הקשרים על החקירה".

"במערכת האכיפה בחרו לחקור שוב את הנציב עצמו"

במרכז הביקורת עומדת הטענה כי במקום לבצע בדיקה מעמיקה ויסודית של החשדות החמורים שהעלה נציב שב"ס כבר לפני חודשים ארוכים, בחרו במערכת האכיפה להפוך את היוצרות ולמקד את האש דווקא בנציב עצמו.

"תחת חקירה ראויה ומקצועית של החשדות לשיבוש מהלכי משפט וחקירה, חשדות שהעלה נציב שבס לפני חודשים ארוכים, בחרה מערכת האכיפה לחקור שוב את הנציב עצמו", תקף עו"ד קורב וציין כי הדבר נעשה "מבלי לבחון לעומק את התנהלות מח״ש, כפי שעולה לכאורה בהקלטות ובעדויות".

עוד הוסיף פרקליטו של הנציב כי המהלכים הללו בוצעו באופן תמוה, "מבלי לקבל את גרסתן של הדמויות המעורבות לטענות ולראיות שהוצגו".

"יש ששווים בפני החוק ויש ששווים יותר"

בסיום דבריו, שלח עו"ד קורב מסר נוקב למערכת המשפט והאכיפה, כשהוא רומז על איפה ואיפה ועל הגנה אוטומטית שניתנת לכאורה לבכירים בתוך המערכת: "נדמה שיש ששווים בפני החוק ויש ששווים יותר. אנו נפעל ונעמוד על כך שהדברים ייחקרו כנדרש".

מח"ששב"סקובי יעקובי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר