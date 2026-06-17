השופט סולברג למפכ"ל: מדוע היועמ"שית לא נחקרה בשדה תימן?

שופט בג"ץ נעם סולברג הורה היום (רביעי) למפכ"ל המשטרה להגיב בדחיפות לעתירה שהגישו חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון "לביא", ולספק הסברים רשמיים מדוע לא נפתחה חקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בחשד לפעולה בניגוד עניינים חריף בפרשת שדה תימן.

החלטתו של השופט סולברג מציבה זרקור על אחת הפרשות הרגישות והסוערות ביותר במדינה, ומאלצת את משטרת ישראל לתת דין וחשבון על האופן שבו היא מטפלת בתלונות נגד צמרת מערכת המשפט.

ח"כ בוארון: "היא כשלה במרמה והפרת אמונים"

במרכז העתירה עומדת טענה חמורה לפיה בהרב-מיארה המשיכה לנהל ולקבל החלטות קריטיות בפרשת שדה תימן, למרות שהיא וצוותה היו נתונים לכאורה בניגוד עניינים מובהק.

בעקבות החלטתו של השופט סולברג, חבר הכנסת אביחי בוארון יצא במתקפה חריפה וחד-משמעית נגד התנהלותה של היועמ"שית ונגד גרירת הרגליים של המשטרה.

“המשטרה לא יכולה עוד לגלגל עיניים", תקף ח"כ בוארון. "על אף חובתה, מיארה לא דיווחה בזמן ליועמ"שית משרד המשפטים קוטיק שהצוות שלה מנוע – והמשיכה לנהל את החקירה בימים הקריטיים ביותר שלה. היא כשלה במרמה והפרת אמונים והיא צריכה לתת את הדין על כך".

המשטרה תיאלץ לספק תשובות

העתירה, שהובילו ח"כ בוארון וארגון "לביא", דורשת לעשות סוף למה שהם מגדירים כ"חסינות האוטומטית" שממנה נהנים בכירי המערכת, ולבחון את התנהלות היועמ"שית בכלים פליליים רגילים, בדיוק כפי שנחקר כל אזרח או נבחר ציבור.