כיכר השבת
"אין מנוס מהתערבות שיפוטית"

היועמ"שית לבג"ץ: בן גביר ממשיך לפגוע במשטרה

יועצת המשפטית לממשלה עדכנה את בג"ץ כי המאמצים להגיע להסכמות עם השר לביטחון לאומי כשלו. לטענתה, נותרו פערים מהותיים סביב עצמאות המשטרה, ובמקביל נמשכות הפרות של המתווה שנקבע והחלטות בית המשפט

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היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (שני) לבג"ץ כי הניסיונות להגיע להסכמות עם השר לביטחון לאומי עלו בתוהו. בהודעה מעדכנת שהוגשה לבית המשפט נטען כי חרף חודשים של דיונים וניסיונות לגבש נהלים מוסכמים, נותרו מחלוקות מהותיות הנוגעות לעצמאות המשטרה, ובמקביל, לטענת היועמ"שית, התנהלותו של השר הפוגעת בעצמאות המשטרה נמשכת.

בהודעה מתארת היועמ"שית כי לאחר ארבע ישיבות עבודה וגיבוש טיוטות נהלים, הועבר נוסח מעודכן להערות הצדדים. אלא שלדבריה, הערות לשכת השר הותירו "פערים מהותיים" הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. עוד נטען כי בן גביר דוחה את עקרון הא-פוליטיות של המשטרה, את האיסור על התערבות בהפעלת הכוח המשטרתי ואת הכללים שנקבעו בפסיקת בג"ץ.

עוד נכתב כי הבעיה אינה מסתכמת רק במחלוקות על נוסח הנהלים. לטענת היועמ"שית, גם לאחר גיבוש "מסמך העקרונות" והחלטות בג"ץ, אירעו הפרות נוספות של המתווה ואף של צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט. בהודעה נכתב כי "התמונה המצטברת" מלמדת שהתנהלותו של השר הפוגעת בעצמאות המשטרה נמשכת, וכי הניסיונות לעצור אותה "אינם צולחים".

היועמ"שית אף מפנה לשורת דוגמאות שלטענתה ממחישות את ההתערבות המתמשכת, ובהן התבטאויות בנוגע לחקירות מתנהלות, התייחסויות להפעלת כוח משטרתי, מעורבות בפעילות אופרטיבית של המשטרה, סיורים עם שוטרים בשטח, וכן סוגיות הנוגעות למינויי קצינים בכירים. בנוסף צוין כי גם בתקופת גיבוש הנהלים נמשכו, לטענתה, אירועים הסותרים את המתווה שנקבע ואת החלטות בג"ץ.

בסיכום הודעתה מדגישה היועצת המשפטית לממשלה כי חרף הניסיון הנוסף שניתן לצדדים להגיע להבנות, הפערים המהותיים נותרו בעינם. לדבריה, מדובר בסוגיות יסוד הנוגעות להבטחת עצמאות המשטרה ואופייה הממלכתי, ובמקביל ממשיכות, לשיטתה, הפרות של המתווה שעליו הוסכם ואשר קיבל תוקף של החלטת בית המשפט.

איתמר בן גבירבית המשפט העליוןהיועץ המשפטי לממשלהמשטרת ישראל

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2
ומה עם הפרת הוראות ביהמש"פ שגלי לא מגישה תגובות/מסמכים במועדים שביהמש"פ קבע וממשיכה להתל במערכת כשזה נוח לה
הקיסר ,גלי'גולה
1
מתי היה אפשרות אחרת חוץ מהתערבות משפטית?
יהודה קליימן

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