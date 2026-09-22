היועמ"שית נמנעה מלהכריע בפסילת סמי אבו שחאדה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הגישו היום (שלישי) לוועדת הבחירות המרכזית את עמדתם בבקשות הפסילה שהוגשו נגד שורת מפלגות ומועמדים. בעוד שלדבריהם אין בסיס משפטי לפסילת המפלגות שנבחנו, בעניינו של המועמד סמי אבו שחאדה הם קבעו כי ועדת הבחירות צריכה לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה.

על פי העמדה שהוגשה לוועדה, אין בסיס משפטי לפסילת מפלגות הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רע"ם, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ובל"ד. עמדה זהה הוצגה גם ביחס לבקשה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף. אלא שבעניינו של אבו שחאדה הציגו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה עמדה אחרת. לדבריהם, מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה כי הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. במרכז הדברים עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023. לפי העמדה שהוגשה לוועדת הבחירות, המאמר הוא הראיה המרכזית שעליה מתבססת ההתייחסות לבקשת הפסילה נגדו. איזנקוט תומך בפסילת אבו שחאדה: "את מה שכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק" קובי אטינגר | 13:56 100 אלף פיצוי במלחמה על השקט: הקשיש ניצח את קרפור אחרי 12 שנה דניאל הרץ | 14:02 גם ההתייחסות שהגיש אבו שחאדה לבקשת הפסילה לא שינתה את עמדתם. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כתבו כי בדבריו "אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו". עם זאת, העמדה שהוגשה אינה קובעת כי יש לפסול את מועמדותו. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה קבעו כי על ועדת הבחירות המרכזית "לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה", במסגרת הדיון שתקיים ובהתאם לאמות המידה המשפטיות ולטיעונים שיציג אבו שחאדה בפני חברי הוועדה. העמדות הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית באמצעות מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

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מעוצמה יהודית בתגובה לעמדת היועמ״שית לפסילת סמי אבו שחאדה:

אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יו״ר בל״ד, סמי אבו שחאדה, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו ולהודיע בצורה הכי חד משמעית שצריך לפסול אותו מלרוץ לכנסת, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא כשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי.

העתירה של עוצמה יהודית מפורטת, מנומקת, מציגה חומרים שלצערינו המדינה בעצמה הייתה צריכה לאסוף אותם.

היועצת המשפטית לטרור מראה פעם אחר פעם כיצד הוא עומדת לצד המחבלים ותומכי הטרור - ולא לצד עם ישראל.

מכל מקום, החומר שאספנו מלמד: אבו שחאדה ורע״מ חייבים להיות מחוץ לכנסת ישראל. לא נשקוט ולא נעצור עד שנוציא את תומכי הטרור מהכנסת.