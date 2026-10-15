"עלילת דם": צחי ברוורמן מאיים בתביעה ענקית נגד איזנקוט

איזנקוט וצחי ברוורמן ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90, Miriam Alster/FLASH90 )

ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, מאיים בנקיטת הליכים משפטיים נגד יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, בעקבות קמפיין הבחירות של המפלגה שבו הוצגה תמונתו של ברוורמן לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ויועצו יונתן אוריך, תחת הכותרת "ב-27.10 מכריעים: זה ישר! או קטאר".

במכתב התראה שנשלח היום (חמישי) באמצעות עורך דינו, אוריאל ניזרי, דורש ברוורמן להסיר את הפרסומים בתוך 24 שעות, לפרסם התנצלות פומבית ולשלם פיצויים. אם הדרישות לא ייענו, הוא מאיים בהגשת תביעה בסכום שלא יפחת מחצי מיליון שקל. המכתב נשלח לא רק לאיזנקוט ולמפלגתו, אלא גם לחברת מלונות פתאל, לנדב פתאל, לאסף פתאל ולחברת מגה מדיה בע"מ, על רקע הצבת שלט חוצות הנושא את הקמפיין על חזית מלון לאונרדו פלאזה ברמת גן, הפונה לנתיבי איילון. "שקר מוחלט, בדיה מרושעת ועלילת דם" סקר מנדטים חדש: איזנקוט מזנק למספר שיא, גוש הימין יורד יוני גבאי | 18:53 נתניהו מודה לראשונה בקולו ששוחח עם נשיא סוריה - זה היה נושא השיחה | צפו כיכר השבת | 16:35 במוקד מכתב ההתראה עומדת כרזת הבחירות של מפלגת ישר!, שבה מופיע איזנקוט בצד אחד, ומנגד תמונותיהם של נתניהו, אוריך וברוורמן על רקע דגל קטאר. לטענת ברוורמן, הצבת תמונתו לצד הדגל יוצרת אצל הציבור רושם כאילו הוא פועל מטעם קטאר או קשור לפעילות הפוגעת באינטרסים של מדינת ישראל. במכתב נכתב: "הריני להבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: מרשי הינו עובד מדינה, אינו איש פוליטי ואינו נוטל חלק במסע הבחירות. מדובר בשקר מוחלט, בדיה מרושעת ועלילת דם מן המסד ועד הטפחות. למרשי אין, ולא היה מעולם, כל קשר שלילי, פלילי או אישי למדינת קטאר, וכל פעולותיו נעשות אך ורק במסגרת תפקידו הממלכתי ועבור ביטחון מדינת ישראל".

עוד באותו נושא טלי גוטליב במתקפה על נתניהו: "אתה אוהב אנשים כנועים מרכיני ראש" יאיר טוקר | 20:41

עורך הדין ניזרי טוען כי מדובר בפרסום שחורג מביקורת פוליטית לגיטימית, ומייחס לברוורמן מעורבות בקשרים פסולים עם מדינה זרה.

"תיוגו של מרשי בעיצומה של מערכת ביטחונית ופוליטית רגישה, כמי שקשור לאינטרסים זרים, עולה כדי הסתה פרועה וחמורה ביותר, המציגה אותו כבוגד באינטרסים הלאומיים ומפקירה את ביטחונו האישי ואת ביטחון משפחתו", נכתב במכתב.

הדרישה מאיזנקוט: להסיר את הפרסומים ולהתנצל

ברוורמן דורש כי בתוך 24 שעות מקבלת המכתב יוסרו כל הפרסומים שבהם מופיעה תמונתו בהקשר לקטאר, לרבות הפוסט ברשת X, מודעות ממומנות, שיתופים ושלטי חוצות.

בנוסף, הוא דורש לפרסם הודעת הבהרה והתנצלות פומבית באותם ערוצים שבהם הופץ הקמפיין, ולהבהיר כי אין לו כל זיקה פלילית או שלילית למדינת קטאר. במכתב נכללת גם דרישה לפרסום התנצלות במהדורת חדשות מרכזית.

עורך דינו של ברוורמן טוען עוד כי לפני פרסום הקמפיין לא נעשתה פנייה לקבלת תגובתו, וכי הדבר מעיד, לשיטתו, על חוסר תום לב.

גדי איזנקוט ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

לטענתו, עצם השימוש בדמותו של ברוורמן בקמפיין בחירות מפלגתי, אף שאינו מתמודד בבחירות, נועד לפגוע בשמו הטוב ולשרת מטרות פוליטיות.

175 אלף שקל לכל פרסום, או תביעה של חצי מיליון

במכתב מפרט ברוורמן גם את דרישותיו הכספיות. במסגרת הצעה לפשרה הוא דורש פיצוי בסך 175 אלף שקל בעבור כל פרסום ולכל מפרסם.

אולם אם הדרישות לא ייענו, מזהיר עורך דינו כי ברוורמן יפנה לבית המשפט ויבקש צו להסרת הפרסומים, לצד פיצויים בסכום שלא יפחת מ-500 אלף שקל, נוסף על הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

עוד באותו נושא נתניהו: נקים מכשול בגבול המזרחי | הרצוג והנציג האירני נאלצו להיפגש בבאקו • צפו יוסי סרגובסקי | 18:54

עוד נטען במכתב כי נבחנו ההגנות האפשריות לפי חוק איסור לשון הרע, אך לשיטת עורך דינו של ברוורמן, אין בהן כדי להגן על הפרסומים שבמחלוקת.

את מכתב ההתראה מסיים עורך הדין ניזרי בהבהרה כי לא תישלח התראה נוספת לפני נקיטת הליכים משפטיים.

בשלב זה מדובר במכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, ולא בתביעה שהוגשה לבית המשפט. הטענות המפורטות בו הן טענותיו של ברוורמן באמצעות בא כוחו, וטרם נמסרה במסגרת המסמך תגובת איזנקוט או יתר הנמענים.