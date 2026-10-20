יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע היום (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם שוב ושוב סרטוני תעמולת בחירות שמופיעים בהם קטעים שצולמו בידי דובר צה"ל, ככל הנראה בלי לשלם עבורם – והסיר אותם לפני החלטות סופיות בעתירות שהוגשו נגדם.

כמו כן, סרטונים מסוג זה הופיעו בתשדירי תעמולת הבחירות של הליכוד בטלוויזיה. מעתה, אי אפשר להשתמש בחומרים כאלה בתשדירי תעמולה בלי להוכיח מראש שהוסדר התשלום בעניין.

לאחרונה פרסם ראש הממשלה בחשבונותיו סרטונים שונים שמופיעים בהם, בין השאר, מטוסי חיל האוויר, טנקים של צה"ל, ספינות חיל הים ועוד. כשהוגשו עתירות בעניין, הפרסומים הוסרו לפני הכרעה.

נוסף על כך, סרטונים דומים מופיעים בתשדירי תעמולת הבחירות של הליכוד בטלוויזיה, לצד סרטונים אחרים. בעתירה נוספת שהוגשה על סרטון מסוג זה, ביקש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית התייחסות מהיועצת המשפטית לממשלה לגבי קטעים מסוג זה – גם אם הסרטון יוסר.

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שבירור מול הגורמים המתאימים העלה שאי אפשר לדעת בוודאות מה מקור קטעים שמופיעים בסרטון פרטי ערוך, אבל נראה שחלק מהקטעים בסרטון צולמו בידי דובר צה"ל. לא נמצא תיעוד לפנייה להסדיר תשלום בעד השימוש בהם. גם הפעם הסרטון הוסר.

סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, קובע שאסור להשתמש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. נקבע פעמים רבות שחומרים שצילמה לשכת העיתונות הממשלתית נחשבים לנכסי הציבור, ואפשר להשתמש בהם רק אחרי תשלום עבורם.