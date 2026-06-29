נתניהו ואנגלמן בימים אחרים ( צילום: מתוך הפייסבוק של ראש הממשלה )

משרד מבקר המדינה פרסם כעת (שני) תגובה ראשונה לפסק הדין הדרמטי של בית המשפט העליון, שעצר שמונה מהליכי ביקורת על אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה. בהודעה חריפה, הדגיש המשרד כי "לדאבון הלב, שלוש שנים לאחר האסון טרם קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות".

על פי ההודעה, מבקר המדינה הביע את עמדתו כבר ימים ספורים לאחר אסון ה-7 באוקטובר, לפיה "פעולת ביקורת המדינה הכרחית לנוכח האסון הכבד וההכרח להפיק לקחים, לתקן את הטעון תיקון ולעמוד על האחראים לכשלים בדרג המדיני, הצבאי והאזרחי". המשרד הדגיש כי הצורך בפעולת הביקורת התעצם במהלך 33 החודשים שחלפו מאז פרוץ המלחמה, "אשר במהלכם לא התקיימה ולו פעולת בדיקה אחת על ידי גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי, מלבד משרד מבקר המדינה". כאמור, פעולת הביקורת התבצעה בהתאם לתכנית שאושרה באפריל 2025 בפסק דין של בג"ץ. על פי הנתונים שפורסמו, במהלך השנה האחרונה פרסם מבקר המדינה למעלה מ-40 דוחות שחשפו פערים יסודיים בפעולת ההיערכות של המערכת המדינית, הצבאית והאזרחית. בביקורות אלו עמד המבקר גם על האחראים לכשלים בכלל הדרגים. המשרד הודיע כי מחר יפורסמו ארבעה דוחות חמורים נוספים.

עופר גרוסקופף ( צילום: בן חקון )

ארבע ביקורות יושלמו, ארבע נעצרות

אשר לשמונה הביקורות שהעבודה עליהן טרם הסתיימה, קיבל בג"ץ את החלטתו היום. משרד מבקר המדינה הודיע כי ישלים את ביצוע ארבע ביקורות בהתאם לפסיקה ויביא לפרסומן לציבור. בין הביקורות שיושלמו נמצא הדוח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה והגנה על ערי הדרום.

לעומת זאת, אשר לארבע הביקורות הנוספות - יעצור משרד מבקר המדינה את פעולתו באופן מיידי. בהודעה נכתב בצער: "לדאבון הלב, שלוש שנים לאחר האסון טרם קיבלו אזרחי המדינה את התשובות לשאלות הקשות שעדיין מרחפות באוויר בעניינן של ארבע ביקורות אלו".

יצוין כי פסק הדין של בג"ץ קבע כי ארבעה הליכי ביקורת מרכזיים נעשו בחוסר סמכות מובהק, בעוד שבארבעה הליכים נוספים נפסלו טיוטות הדוחות לאחר שנקבע כי נפל פגם חמור בזכות הטיעון של המבוקרים. פסק הדין ניתן פה אחד על ידי חמשת השופטים.