נמצא המועמד: זה האיש שנשיא העליון עמית שכר כיועץ תקשורת

לאחר שדווח כי נשיא העליון יצחק עמית מחפש יועץ תקשורת בשל "שחיקה מתמדת באמון הציבור במערכת", היום דווח כי עמית בחר בעורך הדין דן שחורי לתפקיד יועץ התקשורת שלו | שחורי כיהן בעברו במספר תפקידים בכירים בענף התקשורת, ביניהם בחדשות 13, בגלי צה"ל ובערוץ 12 (משפט)

השופט עמית (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כשבועיים לאחר שדווח כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מחפש יועץ תקשורת בשל "שחיקה מתמדת באמון הציבור במערכת", היום (ראשון) דווח כי עמית בחר בעורך הדין דן שחורי לתפקיד יועץ התקשורת שלו, כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, דן שחורי יעבוד בהיקף משרה של 12 שעות שבועיות תמורת שכר משוער של עשרות אלפי שקלים בחודש. 

שחורי כיהן בעברו במספר תפקידים בכירים בענף התקשורת, בהם המשנה למנכ"ל חדשות 13, מנהל חדשות בגלי צה"ל ועורך התוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12. עוד עבד כיועץ של הנשיאה הקודמת אסתר חיות. 

כזכור, לפני כשבועיים דווח כי ברקע הביקורת הציבורית הנרחבת על מערכת המשפט, ובצל המתיחויות בקרב חלק משופטי העליון, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית החליט לפנות לייעוץ אסטרטגי עבור מערכת בתי המשפט, בדגש על ייעוץ לבית המשפט העליון.

הבעיה שאותה הגדיר הנשיא עמית היא "התמודדות עם שחיקה מתמדת באמון הציבור במערכת, בפסיקות ובטוהר כוונות השופטים". הבעיות הנוכחיות שעימן מתמודד בית המשפט לא נפתרו על-ידי הייעוץ הארגוני למערכת.

1
לא יועץ תקשורת ולא בתיך תסלקו את הידיים שלכם משליטה על כל מדינת ישראל ואל תכניסו את האף איפה שלא שייך איליכם
משה

