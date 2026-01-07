בית משפט השלום באשקלון שחרר הערב (רביעי) את ראש ארגון הפשיעה שלום דומרני ממעצר, לאחר שנעצר מוקדם יותר היום בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס באשקלון. במשטרה ביקשו עיכוב ביצוע של ההחלטה, במטרה להגיש ערר לבית המשפט המחוזי, ולכן דומרני ישאר עצור עד למחר בבוקר.
כזכור, דומרני נעצר במהלך היום במסגרת חקירת אירוע פלילי שהתרחש הלילה באשקלון, שבו הושלך רימון רסס לעבר חצר בית. מהאירוע נגרם נזק לרכוש, אך לא היו נפגעים בגוף.
החקירה נפתחה לאחר ששוטרי מחוז דרום קיבלו דיווח על הפיצוץ. למקום הוזעקו שוטרי תחנת אשקלון יחד עם חבלני מחוז דרום, שביצעו סריקות בזירה והחלו באיסוף ממצאים לצורך בירור נסיבות האירוע.
במשטרה מעריכים כי הרקע להשלכת הרימון הוא פלילי. בתום פעולות ראשוניות נעצרו שני חשודים והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, כאשר אחד מהם הוא דומרני.
