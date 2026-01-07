שלום דומרני ברגע מעצרו, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

בית משפט השלום באשקלון שחרר הערב (רביעי) את ראש ארגון הפשיעה שלום דומרני ממעצר, לאחר שנעצר מוקדם יותר היום בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס באשקלון. במשטרה ביקשו עיכוב ביצוע של ההחלטה, במטרה להגיש ערר לבית המשפט המחוזי, ולכן דומרני ישאר עצור עד למחר בבוקר.