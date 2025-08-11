על אף הנתק והעימות החריף בין שר המשפטים יריב לוין לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בימים אלה מתקיים שיח בין הצדדים למינוי שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי. השיח מתקיים ברקע פרישתם של עשרות שופטים, חלקם מוקדם מהצפוי, ולנוכח מחסור בכ-50 שופטים. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

מסיבות שונות, עד סוף השנה האזרחית צפוי גל חדש של פרישות שבמסגרתו יעזבו עשרות שופטים את בתי משפט השלום והמחוזי בכל רחבי הארץ. חלק מהשופטים הפורשים החליטו לסיים את עבודתם עוד טרם סיום כהונתם. בנוסף, חלק מהעזיבות מצריכות מינוי כפול, שכן יש צורך לאייש גם תקנים של שופטי שלום שימונו למחוזי. הדבר צפוי להוביל למשבר חריף בבתי המשפט השונים.

על פי הדיווח, בימים האחרונים מתקיימות פגישות עבודה בין מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, לבין השר לוין, בניסיון להגיע להבנות שיובילו להסכמה על בחירת שופטים לבתי המשפט. בשלב זה קיימת אי-הסכמה גורפת למינוי של אחד משופטי העליון בידי שר המשפטים.

לעת עתה כל צד מתבצר בעמדתו, כולל הנשיא עמית, ולפי שעה אין אופק להסכמות למינוי שופטים גם לבית המשפט העליון, שפועל גם הוא במחסור משמעותי. גורמים המעורים בפרטים שצוטטו בדיווח הביעו תקווה כי לנוכח המשבר הצפוי במצבת השופטים יגיעו הצדדים להסכמות שיובילו למינויי שופטים.