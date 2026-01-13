כיכר השבת
"אין טעם": בג"ץ דחה את הדיון על פיטורי בן גביר שנקבע לחמישי; ההרכב יורחב

בג"ץ דחה את הדיון שהיה אמור להיערך ביום חמישי בעתירות לפיטורי השר בן גביר | בהחלטה נכתב: "בהיעדר התייחסות לגופו של עניין מטעם ראש הממשלה, שהחלטתו היא שעומדת במוקד העתירות, איננו רואים טעם מעשי בקיום הדיון" | הדיון נדחה למרץ, והרכב השופטים יורחב לחמישה (משפט)

שופטי בג"ץ ביטלו הערב (שלישי) את הדיון שנקבע ליום חמישי, בעניין כהונת במשרד לביטחון לאומי. השופטים כותבים כי בהעדר התייחסות לגופו של עניין מטעם ראש הממשלה - אין טעם מעשי בקיום הדיון.

במכתב נטען כי תגובת הממשלה "אינה כוללת התייחסות מפורטת לתשתית העובדתית שהוצגה בכתבי הטענות מטעם יתר הצדדים", בנוסף להיעדר התייחסותו של רה"מ "שהחלטתו היא שעומדת במוקד העתירות".

כמו כן בהתאם לבקשת השר בן גביר "וכובד המשקל הטענות" בעתירות - מרחיבים כבר מעכשיו את ההרכב לחמישה שופטים. לפי ההודעה הדיון ייקבע מחדש "לא יאוחר מסוף חודש מרץ 2026".

יחד עם זאת, השופטים יותר ממאותתים כי בעקבות "היעדר ההתייחסות העניינית" - ההרכב "ישקול הוצאת צו על תנאי" ומודיעים כי החלטה בעניין תינתן עד סוף החודש.

4
זה לא משנה איזה הרכב שיש, כולם ביחד שמאלנים, ומייצגים את מרץ שלא עברה את אחוז החסימה
צבי
3
נראה שהדיקטטור העבריין נבהל מהתגובות והוא רוצה להרוויח זמן. רק משבר חוקתי יביא לנפילת הדיקטטורה הבג"צית.
דרור
2
טוב שהממשלה הודיעה מראש שלא יצייתו לבג"ץ בענין הזה, זה לא תפקידם להחליט מי יהיה שר, שיעשו את העבודה שלהם, ולא יחרגו מסמכותם, הסוף הרי יהיה שיצפצפו עליהם
יואל
1
הם מובילים למשבר ערב הבחירות אבל לא יעזור להם העם לא מאמין למערכת משפט רקובה
בני

