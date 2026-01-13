שופטי בג"ץ ביטלו הערב (שלישי) את הדיון שנקבע ליום חמישי, בעניין כהונת השר בן גביר במשרד לביטחון לאומי. השופטים כותבים כי בהעדר התייחסות לגופו של עניין מטעם ראש הממשלה - אין טעם מעשי בקיום הדיון.

במכתב נטען כי תגובת הממשלה "אינה כוללת התייחסות מפורטת לתשתית העובדתית שהוצגה בכתבי הטענות מטעם יתר הצדדים", בנוסף להיעדר התייחסותו של רה"מ "שהחלטתו היא שעומדת במוקד העתירות".

כמו כן בהתאם לבקשת השר בן גביר "וכובד המשקל הטענות" בעתירות - מרחיבים כבר מעכשיו את ההרכב לחמישה שופטים. לפי ההודעה הדיון ייקבע מחדש "לא יאוחר מסוף חודש מרץ 2026".

יחד עם זאת, השופטים יותר ממאותתים כי בעקבות "היעדר ההתייחסות העניינית" - ההרכב "ישקול הוצאת צו על תנאי" ומודיעים כי החלטה בעניין תינתן עד סוף החודש.