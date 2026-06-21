דרמה פוליטית ומשפטית בשבתו של בית המשפט העליון כבית משפט גבוה לצ. הרכב השופטים, בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת גילה כנפי-שטייניץ והשופטת רות רונן, קיבל החלטה דרמטית והוציא צו על-תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל בחירת מבקר המדינה.

ההחלטה התקבלה בעקבות שורה ארוכה של עתירות מאוחדות שהוגשו על ידי סיעת כחול לבן המחנה הממלכתי, ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד, תנועת "הישראלים" בראשות יאיא פינק, "אחים ואחיות לנשק", לשכת עורכי הדין בישראל, ח"כ נעמה לזימי והתנועה למען איכות השלטון. במרכז העתירות עומדת הטענה המרכזית כי הליך הבחירה לקה בפגם שורשי של הפרת חשאיות ההצבעה, בניגוד מוחלט להוראות סעיף 7(א) לחוק-יסוד: מבקר המדינה.

לוח זמנים צפוף ביותר להגשת הטיעונים

התפתחות בפרשת החדרת סמי ההרדמה משה כהן | 21.06.26

נוכח חשיבותה הציבורית של הסוגיה ודחיפותה הברורה, קבעו השופטים סד זמנים מקוצר ומתוח במיוחד להמשך ההליך המשפטי בין כותלי בית המשפט. המשיבים בעתירות, ובהם הכנסת, יו"ר הכנסת, ראש הממשלה וסיעת הליכוד, נדרשים להגיש את תצהירי התשובה המפורטים שלהם עד ליום רביעי, 24.6.2026, בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. מיד לאחר מכן, העותרים השונים יצטרכו להגיש את עיקרי הטיעון מטעמם עד ליום חמישי, 25.6.2026, בשעה 16:00 אחה"צ. בשל מורכבות העניין וסד הזמנים הדוחק, השופטים דרשו מהצדדים להגיש טיעון משפטי ממוקד ביותר, כאשר אורך כתבי הטענות הוגבל בקפידה ולא יעלה על היקף של 10 עמודים בלבד.

הרחבת ההרכב ל-5 שופטים לקראת הדיון המכריע

השלב הבא והמכריע של הדרמה המשפטית הזו יגיע אל שולחן הדיונים בימים הקרובים, כאשר הדיון הפתוח בהתנגדויות נקבע ליום ראשון, 28.6.2026, בשעה 9:00 בבוקר. בהתאם לסמכותם החוקית של השופטים לפי סעיף 26(2) לחוק בתי המשפט, הם ראו לנכון להורות על כך שהמשך הדיון בעתירות העקרוניות הללו לא יתנהל בפני הרכב של שלושה שופטים, אלא יורחב באופן משמעותי להרכב מיוחד של 5 שופטים. זהותם של חמשת השופטים שיכריעו בגורל הבחירה לתפקיד המבקר תיקבע בהמשך על ידי נשיא בית המשפט העליון