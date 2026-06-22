אפי נווה ( צילום: אבשלום שושני )

כסוך הגירושין המר והיצרי של המיליארדר אלכס סקלר עולה שלב ומגיע לערכאות המשפטיות בתביעת ענק חדשה. סקלר, שמנהל בתקופה האחרונה קמפיין שילוט חוצות נרחב נגד ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה ואחיו צביקה נווה, הגיש נגד השניים תביעת דיבה ולשון הרע על סך 3 מיליון ש"ח.

שלט החוצות נגד צביקה נווה ( צילום: מרים אלסטר )

"תלונות שקריות וניצול קשרים בלשכה" התפתחות דרמטית בפרשת "קטארגייט": כתב אישום כנגד אלוף במיל' ובכיר במוסד כיכר השבת | 20:27 התפתחות בפרשת החדרת סמי ההרדמה משה כהן | 21.06.26 בתביעה שהוגשה באמצעות עורך הדין יעקב בורובסקי, המייצג את סקלר, נטען כי צביקה נווה הגיש נגד עו"ד בורובסקי תלונות שקריות לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה. לפי התביעה, תלונות אלו נועדו לפגוע בסקלר ומהוות לשון הרע חמורה כלפיו. גם יו"ר הלשכה לשעבר, אפי נווה, נכלל כנתבע בכתב האישום האזרחי. סקלר טוען כי אפי נווה ניצל את קשריו הענפים והשפעתו בתוך לשכת עורכי הדין כדי לסייע ולקדם את אותן תלונות שקריות בוועדת האתיקה נגד מייצגו. חזית ה-10 מיליון של האחים נווה מנגד, האחים נווה לא נשארים חייבים. עוד לפני הגשת תביעה זו, בחודש פברואר האחרון, הגיש צביקה נווה תביעת לשון הרע ענקית משלו נגד האוליגרך סקלר, על סך לא פחות מ-10 מיליון ש"ח. בסביבתם של הצדדים מבהירים כי מדובר רק בתחילתו של מאבק משפטי ארוך, המשלב הון, קשרים פוליטיים ומשפטיים, ומשקעים אישיים עמוקים שעתידים להתברר כולם בבית המשפט

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טעמו של מר צביקה נווה נמסר בתגובה:

העובדה שכתב התביעה נשלח לתקשורת עוד בטרם הומצא למר צביקה נווה כדין מלמדת היטב על מטרתו האמיתית של ההליך. מדובר בניסיון שקוף, ציני ונואש לייצר כותרות ולהפעיל לחץ באמצעות התקשורת, במקום לנהל הליך משפטי ענייני ומכובד.

מר צביקה נווה אינו מתכוון לשתף פעולה עם קמפיין יחסי הציבור הזה. ככל שיומצא לו כתב התביעה כדין, הטענות ייבחנו וייענו בבית המשפט, שם נדרשים בעלי דין להציג ראיות ועובדות, ולא להסתמך על הדלפות וכותרות.

למרבה הצער, נשמע שמדובר בפרק נוסף במסע אישי ומתמשך שמנהל אלכס סקלר נגד מר צביקה נווה מאז שנישא לויולטה סקלר, גרושתו של סקלר. נראה כי יש מי שמתקשה להשלים עם העובדה שויולטה בחרה להמשיך בחייה ולהינשא מחדש, ולכן הוא מנסה לגרור את הסכסוך האישי שלו לכל זירה אפשרית.

מאפי נווה נמסר:

התביעה שהוגשה נגדי היא תביעה מופרכת ומביכה ביותר שאין לי ספק שתידחה על ידי בית המשפט. היא נועדה לצרכיי יחסי ציבור בלבד רק בשביל שייכתב באמצעי התקשורת שאלכס סקלר ועורך דינו יעקב בורובסקי הגישו נגדי תביעה כספית של מיליוני שקלים. לא בכדי, עד לרגע זה הם לא שלחו לי העתק מכתב התביעה ולמדתי על עצם הגשתה רק מפניות שקיבלתי מכתבים שונים שקיבלו את כתב התביעה מאלכס סקלר ונציגיו וביקשו את התייחסותי.

הגם שהדברים ברורים אציין, כי איני צד לסכסוך שבין מר סקלר ועורך דינו יעקב בורובסקי לבין אחי. אין לי אינטרס כלכלי בתוצאות ההליכים המשפטיים שביניהם. אין לי כל קשר לתלונות שהגיש אחי כנגד עו"ד בורובסקי לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. הטענה היחידה שמועלית נגדי על ידי מר סקלר ועו"ד בורובסקי היא שאני מודע לתלונות ותומך באחי בהמשך בירורן. מכיוון שמדובר בתגובה לאמצעי תקשורת מכובד אסתפק ואומר שזוהי תביעה מביכה ביותר שאפילו מתמחה במשפטים לא היה מעז להגישה.

לא בכדי, לא נמצא עורך דין כלשהו שיסכים לייצג את מר סקלר ואת עו"ד בורוכובסקי בתביעה המביכה הזו ומהסיבה הזו הוא נאלץ לייצג את עצמו בתביעה שהוא הגיש נגדי. זה מעיד על התביעה ועל האיש עצמו.