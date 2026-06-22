הפגנת השמאל בירושלים ( צילום: יונתן זינדל )

בהסכם פשרה חריג ויוצא דופן, משטרת ישראל תפצה 13 מפגינים נגד הממשלה בסכום כולל של למעלה מ-600 אלף שקלים, זאת בעקבות בדיקות פולשניות שנערכו על גופם לאחר שנעצרו במסגרת מחאות שונות בירושלים. על פי תנאי ההסדר שנחתם, המדינה תשלם את הפיצויים הכספיים המשמעותיים אך המשטרה עצמה לא תודה באופן רשמי בטענותיהם של התובעים.

מאחורי הקלעים של גיבוש ההסכם עומדת עמדה חד-משמעית של הדרגים המשפטיים הבכירים ביותר במערכת. בכירים בפרקליטות המדינה ובמערך הייעוץ המשפטי של המשטרה הבהירו למפכ"ל המשטרה, דני לוי, כי מבחינה משפטית "אי אפשר להגן על השוטרים" בתיקי הבדיקה הפולשנית הללו. זאת, לאחר שבדיקות פנימיות מעמיקות שערכו המשטרה והפרקליטות העלו באופן ברור כי הבדיקות בוצעו שלא לצורך מבצעי ובניגוד מוחלט להוראות הדין.

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גל התביעות הנוכחי, שהוגש ונוהל באמצעות עו"ד אורן גולדברג ממערך "עוטף עצורים", נולד בעקבות שורה של מעצרים ובדיקות פולשניות קשות שבוצעו בין כותלי תחנת המשטרה "מוריה" שבירושלים.

ראשיתה של הפרשה בחשיפת עיתון "הארץ" בחודש יוני 2025, אז פורסם מקרה מנחה שבו מפגינה שמחתה נגד המלחמה מול איראן מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, נעצרה ועברה בדיקה פולשנית. זמן קצר לאחר מכן נחשף מקרה חמור נוסף שבו מפגינות שמחו מחוץ לביתו של שר הכלכלה ניר ברקת חוו הליך דומה. הפרסומים הללו הובילו להצפת עדויות של מפגינים נוספים שחוו את אותו הנוהל הפסול על בשרם, דבר שהבשיל לכדי גל התביעות הכלכליות שהסתיים כעת בהסכם הפיצויים הרחב.