פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שני) כתב אישום נגד יוסף פרידמן, בן 46 מבית שמש, שהצית שלוש פעמים צמחייה סמוך לתחנת משטרת בית שמש במהלך התפרעות אלימה שהתפתחה במקום על רקע מחאה נגד מעצר תלמיד ישיבה.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של פרידמן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה נפקד גיוס הופצו קריאות להשתתף בהפגנה סמוך לתחנת משטרת בית שמש.

במהלך הלילה התאספו במקום מאות מפגינים, והמחאה הידרדרה להתפרעות אלימה שבמהלכה נפרץ שער התחנה, הותקפו שוטרים, הושלכו חפצים ואבנים, נגרם נזק לרכוש והוצתו מוקדי אש בסביבת התחנה.

במסגרת ההתפרעות, כך לפי כתב האישום, הצית פרידמן בשלוש הזדמנויות שונות צמחייה בסמוך לגדר התחנה, במוקדים שונים ובהפרשי זמן קצרים. בכל אחד מהמקרים האש בערה למשך מספר שניות ולאחר מכן כבתה.

החקירה נוהלה על ידי תחנת בית שמש במחוז ירושלים במשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן שלוש עבירות של הצתה ועבירת התפרעות.

כזכור, לפני כשבועיים, פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה החמורה למתחם תחנת בית שמש. בלשי תחנת בית שמש ולוחמי יחידת מתפ"א עצרו את החשודים, תושבי בית שמש בגילאי 26, 46 ו-56, לחקירה.