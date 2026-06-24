אחרי סיום עדות נתניהו: המשפט יעבור ל-5 ימי דיונים בשבוע

בית המשפט המחוזי בירושלים הציב היום (רביעי) לוח זמנים דרמטי ואינטנסיבי להמשך ניהול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויתר הנאשמים בתיקי האלפים. לפי החלטת הרכב השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – המשפט יעבור להילוך גבוה במיוחד מיד לאחר חגי תשרי.

מרתון דיונים: חמישה ימים בשבוע

החל מיום ה-4 באוקטובר 2026, עם תחילת שנת המשפט הבאה, יתנהל המשפט במתכונת חסרת תקדים של חמישה ימי דיונים בשבוע – בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 ל-16:00.

השופטים הבהירו להגנה כי עליה להיערך בהתאם כדי למנוע כל עיכוב בהליכים: "על ההגנה להיערך להבאת עדים בכל אחד מימי הדיונים, ולדאוג לעדים חלופיים, למקרה שעד שהוזמן לא יוכל להגיע, כך שלא יבוטלו ימי דיונים". במקביל, השופטים שבו והציעו לעורכי הדין של שני הצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט הקרובה.

המשפט חוזר לבירה

בפתח ההחלטה נקבע כי עם סיום עדותו של ראש הממשלה נתניהו, אשר נשמעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, המשפט כולו יעתיק את מקומו חזרה לבירה. החל מיום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני 2026, יתנהל המשפט במלואו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

כבר למחרת החזרה לירושלים, ביום שני ה-29 ביוני, יתקיים בפתח יום הדיונים דיון מיוחד לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי (חסד"פ). דיון זה יעסוק באופן ממוקד ברשימת עדי ההגנה שבכוונת נתניהו להעיד בכל אחד מסעיפי האישום נגדו.