כיכר השבת

אחרי סיום עדות נתניהו: המשפט יעבור ל-5 ימי דיונים בשבוע

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע לוח זמנים אינטנסיבי וחסר תקדים להמשך משפט נתניהו, במסגרתו יעבור התיק למתכונת של חמישה ימי דיונים בשבוע (א'-ה', 16:00-09:00) מיד לאחר חגי תשרי, החל מ-4 באוקטובר 2026 (משפט)

1תגובות
משפט נתניהו (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

בית המשפט המחוזי בירושלים הציב היום (רביעי) לוח זמנים דרמטי ואינטנסיבי להמשך ניהול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויתר הנאשמים ב. לפי החלטת הרכב השופטים – רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם – המשפט יעבור להילוך גבוה במיוחד מיד לאחר חגי תשרי.

מרתון דיונים: חמישה ימים בשבוע

החל מיום ה-4 באוקטובר 2026, עם תחילת שנת המשפט הבאה, יתנהל המשפט במתכונת חסרת תקדים של חמישה ימי דיונים בשבוע – בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 ל-16:00.

השופטים הבהירו להגנה כי עליה להיערך בהתאם כדי למנוע כל עיכוב בהליכים: "על ההגנה להיערך להבאת עדים בכל אחד מימי הדיונים, ולדאוג לעדים חלופיים, למקרה שעד שהוזמן לא יוכל להגיע, כך שלא יבוטלו ימי דיונים". במקביל, השופטים שבו והציעו לעורכי הדין של שני הצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט הקרובה.

המשפט חוזר לבירה

בפתח ההחלטה נקבע כי עם סיום עדותו של ראש הממשלה נתניהו, אשר נשמעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, המשפט כולו יעתיק את מקומו חזרה לבירה. החל מיום ראשון הקרוב, ה-28 ביוני 2026, יתנהל המשפט במלואו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

כבר למחרת החזרה לירושלים, ביום שני ה-29 ביוני, יתקיים בפתח יום הדיונים דיון מיוחד לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי (חסד"פ). דיון זה יעסוק באופן ממוקד ברשימת עדי ההגנה שבכוונת נתניהו להעיד בכל אחד מסעיפי האישום נגדו.

משפט נתניהותיק 1000רבקה פרידמן-פלדמןבית המשפט המחוזי בירושלים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אם זה לא הפיכה ומרד, אז מה כן? אז אני אהיה הילד שמכריז קבל עם ועולם: "המלך ערום" !!!
שחר

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר