ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום להעיד בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית, ונגד עו"ד גונן בן יצחק, בטענה שפרסמו פרטים שגויים ושקריים אודות מצבו הרפואי ומחלת הסרטן בה אובחן כביכול.

הדיון התנהל בפני נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי, שנטל את התיק לידיו על אף שעיקר עיסוקו והתמחותו המקצועית הם בתחום הפלילי.

במהלך הדיון, הקרינה פרקליטתם של הנתבעים, עו"ד ליבליך, קטעי נאומים של נתניהו שבהם נפלו שגיאות בלשונות, כגון אמירותיו "תשעה באוקטובר" או "השואה הייתה כמו 5,000 שבעה באוקטובר".

מטרת הקרנת הסרטונים הייתה לנסות ולהוכיח פגיעה כלשהי בתפקודו, אך השופט מזרחי קטע את הקו הזה ואמר: "זה נראה לי חסר משמעות, שמתבלבלים בתאריך. אני מתבלבל בתאריך של החתונה שלי".

נתניהו עצמו השיב לטענות באולם והבהיר כי טעויות מסוג זה קורות לכל אדם. "הניסיון לערער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינספור הופעות שלי", הצהיר ראש הממשלה, "אדם גם מחליף את שמות הילדים שלו". עו"ד ליבליך הקשתה ושאלה: "גם לקרוא לבן שלך אברהם?", ונתניהו השיב בנחרצות: "כן. זה ניסיון עלוב לרצח אופי".

בהמשך החקירה הנגדית, הזכירה ליבליך כי לאחר הראיון שהעניק נתניהו לתוכנית "60 דקות" בחודש שעבר, נכתב בתקשורת כי הוא נראה עייף ומרושל. נתניהו הדף את הדברים ואמר: "כל הזמן בתעשיית ההשמצות עלי מייצרים דברים".

כאשר נשאל על ידי עורכת הדין "זה מעליב אותך?", השיב נתניהו: "לא". ליבליך המשיכה ותהתה: "תבעת את מי שכתב את זה?", ועל כך ענה ראש הממשלה: "לא, כי הייתי צריך לשעבד את בתי המשפט".

בשלב זה התערב שוב השופט מזרחי, וביקש לקצר את קו החקירה הנוכחי כשאמר בציניות: "יש עוד שאלות בסגנון הזה? יש אנשים באולם שנראים מאוד עייפים".

בהמשך החקירה, ביקשה עו"ד ליבליך לדעת מהי עמדתו של ראש הממשלה כלפי אחד הנתבעים המרכזיים בתיק, ושאלה אותו: "מה דעתך על אורי משגב?". השופט מזרחי התערב מיד ופסל את קו החקירה הזה כשאמר בנחרצות: "אני אוסר את השאלה. מה זה פה, חוות דעת? מלכת יופי?".

נתניהו מצדו פירט מדוע הגדיר את משגב בעבר כ"פעיל פוליטי רדיקלי", וטען כי הפרסומים של העיתונאי על אודות מיקומם המדויק שלו ושל בני משפחתו מהווים סכנה ממשית, שכן ישנם גורמים בעולם המבקשים לנצל מידע כזה כדי לחסל אותו.

כאשר הקשתה ליבליך ושאלה "פנית פעם לאורי שיוריד פוסט, שיתקן פוסט?", השיב נתניהו: "פניתי לשירותי הביטחון כאשר היו פרסומים שסיכנו את חיי ובטחון בני משפחתי, ואני יודע שהם היו איתו בקשר יותר מפעם אחת".