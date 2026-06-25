פרקליט המדינה נגד הממשלה: "חשש ממשי להחלשת העצמאות"

פרקליט המדינה עמית איסמן ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90 )

בנאום חריף יצא פרקליט המדינה במתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד שורה של יוזמות חקיקה והתנהלות נבחרי הציבור, שלדבריו מאיימים באופן ישיר על עצמאותה של מערכת אכיפת החוק בישראל.

במוקד דבריו עמד חוק מח"ש החדש, שלטענתו מעורר חשש ממשי מפני פגיעה אנושה בעצמאות הגוף החוקר והכנעתו לדרג הפוליטי. "החוק החדש קובע כי מנהל מח״ש ייבחר על ידי ועדה בעלת אופי פוליטי מובהק", התריע פרקליט המדינה. הוא הסביר כי כאשר גוף בעל סמכויות חקירה ותביעה כה משמעותיות מצוי ב"תלות מבנית, תקציבית וניהולית בדרג פוליטי", מתעוררת שאלה משטרית יסודית לגבי היכולת לנהל חקירות רגישות ללא מורא. מגעיל: ביקשה להחליף אוכל - וקיבלה מנה מהפח עם רוק של עובדות יוסי נכטיגל | 13:31

ח"כ משה סעדה. ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

לדבריו, המנגנונים החדשים עלולים לייצר "אפקט מצנן" שישמש כאמצעי לחץ על חוקרים ותובעים. הוא הוסיף כי מהלך זה מצטרף ליוזמות בעייתיות נוספות, ובהן ההצעה לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, המעוררת אף היא "קשיים משטריים כבדי משקל".

חלק ניכר מהנאום הוקדש לביקורת נוקבת על נבחרי ציבור המעניקים חסינות וגיבוי פוליטי לחשודים במעשיהם. פרקליט המדינה האשים כי קיימת "שחיקה מכוונת של בעלי עניין באמון הציבור במערכת אכיפת החוק" וניסיונות חוזרים ונשנים לגרור הכרעות משפטיות לתוך המחלוקות הפוליטיות.

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"תופעות של אי התייצבות לחקירה, או מתן גיבוי אוטומטי לחשודים מטעמים פוליטיים, אינן פוגעות רק בחקירה מסוימת אלא מערערות את עצם הלגיטימיות של מערכות האכיפה והמשפט כולן", טען בנחישות.

בהתייחסו למאבק בשחיתות השלטונית, הדגיש כי פגיעתה דרמטית והרסנית לטווח הארוך משום שהיא מהווה פגיעה ישירה ביסודות המשטר והמשילות. "שחיתות משדרת כי הכללים גמישים לחזקים ונוקשים לחלשים וכי הדין לא שווה לכולם", אמר, והבהיר כי המאבק בתופעות אלו אינו פוליטי אלא נועד להבטיח עיקרון פשוט: שאיש אינו מעל החוק, גם כאשר הוא מחזיק בכוח רב.

( צילום: פרקליט המדינה עמית איסמן עם היועמ"שית )

הוא שלח מסר תקיף גם לזירה הדיגיטלית וללחצים הציבוריים המופעלים על הפרקליטים: "עלינו לזכור: רעש אינו ראיה. כותרת איננה תשתית עובדתית. ומספר לייקים או שיתופים איננו מבחן משפטי".

לצד המאבקים המשטריים, התייחס פרקליט המדינה בהרחבה למלחמה בפשיעה ובאלימות הגואה בחברה הערבית, אותה הגדיר כמבחן לאומי של משילות וביטחון אישי. הוא סקר את המאמצים המשותפים עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה, שהובילו בשנה האחרונה להגשת כתבי אישום משמעותיים נגד ארגוני הפשע הגדולים והמשפיעים במדינה, ובהם ארגוני אבו לטיף, חרירי ובכרי, לצד קידום יוזמות חדשניות כמו פרויקט "פרקליט יישובי".

הוא חתם את דבריו בהבהרה חד-משמעית לגבי אופיו של המוסד שבראשו הוא עומד: "פרקליטות המדינה איננה פרקליטות של מגזר, של מחנה, או של תפיסה אידיאולוגית. היא פרקליטות של כלל אזרחי המדינה". הוא הבטיח כי חרף המתקפות האישיות והלחצים הפוליטיים הכבדים, המערכת תמשיך לפעול ללא מורא וללא משוא פנים, כשהיא בוחרת אך ורק בראיות, בדין ובעקרון השוויון.