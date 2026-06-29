פרסום ראשון דרמטי הערב (שני) בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן חדשות ברשת ב' חושף שגורם בכיר מאוד בפרקליטות המדינה מודה לראשונה בשיחות סגורות כי המלצת הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים דורשת בחינה מחודשת לחלוטין של המשך ניהול ההליך המשפטי ואינה יכולה להישאר ללא מענה מצד התביעה.

לפי הדיווח של הכתבת שלי טפיירו, אותו גורם בכיר התייחס באופן ישיר להמלצתה של השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, העומדת בראש הרכב השופטים, למחוק את סעיף האישום המרכזי של שוחד בתיק 4000 (פרשת וואלה-בזק).

הבכיר הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי המציאות המשפטית השתנתה, ואמר כי ההמלצה הזו מחייבת כעת חישוב מסלול מחדש. הוא הוסיף וסייג כי אף שהשופטים כבר הביעו את עמדתם הלכאורית הזו בשלבים מוקדמים יותר של המשפט, הרי שכעת, בתום שמיעת עדותו המלאה של בנימין נתניהו על דוכן העדים, יש להמלצה זו משמעות אחרת ומשקל שונה לחלוטין עבור הפרקליטות.

הודאה זו מפי גורם בכיר בתוך המערכת מסמנת סדק משמעותי ראשון בקו הנוקשה והעיקש שהציגה הפרקליטות לאורך השנים, שכן עד כה סירבו בכירי מערכת אכיפת החוק והיועצת המשפטית לממשלה לקבל את רמיזות השופטים ולסגת מסעיף השוחד בתיק המרכזי.

דבריו של הגורם, המגיעים מיד לאחר סיום שלב עדותו של נתניהו, מעוררים תהודה רבה במערכת המשפטית והפוליטית, ומעלים מחדש וביתר שאת את האפשרות כי התביעה תיאלץ לבצע שינויים דרסטיים בכתב האישום או לחתור להסדר רגע לפני שלבי הסיכומים וההכרעה.