"כולם שיקרו מאחורי גבי": דוד ביטן סיים להעיד במשפטו הפלילי

לאחר קרוב לעשרה חודשי עדות ו-39 דיונים בבית המשפט המחוזי בלוד, הסתיימה עדותו של יו"ר ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, במשפטו הפלילי.

ביטן נאשם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון, אולם לאורך עדותו דחה את כלל האישומים וטען כי לא קיבל כספי שוחד וכי עדי המדינה והמעורבים בפרשה פעלו מאחורי גבו.

לפי כתב האישום, ביטן קיבל לכאורה מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים ומפעילי ליכוד, בתמורה לסיוע בקידום ענייניהם מול רשויות וגורמי ממשל.

הפרקליטות טוענת כי חלק מהכספים הוסוו כתרומות לפריימריז והולבנו באמצעות מקורבו של ביטן, שהפך בהמשך לעד מדינה. מנגד, ביטן טען כי מדובר בתרומות חוקיות, וכי הכספים כלל לא הגיעו לידיו.

במהלך החקירה הנגדית התייחס ביטן למספר מקרים שבהם, לטענת התביעה, ביקש תרומות מאנשים שלהם סייע בעניינים שונים.

באחד הדיונים נשאל מדוע תועדה שיחה שבה הוזכר מע"מ במסגרת תרומה לפריימריז, והשיב כי מדובר ב"מטבע לשון" שנועד לתאר סכום שאינו עגול ולא במס ערך מוסף בפועל.

התביעה הציגה לבית המשפט שורה של ראיות, ובהן הקלטות, מסמכים ועדויות של עדי מדינה ושל נאשמים נוספים, שלטענתה מצביעות על כך שהכספים הועברו במסגרת מנגנון שוחד.

הפרקליטות הדגישה כי לפי גרסת ביטן, שורת עדים ומקורבים פעלו בשמו, קיבלו כספים או הסתירו ממנו מידע ללא ידיעתו, וטענה כי מדובר בגרסה שאינה מתיישבת עם הראיות.

ביטן דחה את הטענות והבהיר כי לאורך שנותיו כחבר כנסת וכסגן ראש עיר טיפל במאות פניות ציבור כחלק מתפקידו, וכי כל פעולותיו נעשו במסגרת סמכותו וללא תמורה פסולה. לדבריו, מי שהטעה את החוקרים היו עדי המדינה ואנשים שפעלו ממניעים אישיים.

עם סיום החקירה הנגדית צפוי המשפט לעבור לשלב עדי ההגנה, שבמסגרתו צפויים להעיד, לפי ההגנה, אישי ציבור ואחרים שיבקשו לתמוך בגרסתו של ביטן. לאחר מכן יימשך שלב שמיעת יתר הנאשמים והעדים, בטרם יגיע ההליך לשלב הסיכומים ובהמשך להכרעת הדין.