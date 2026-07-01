כיכר השבת
הפסד ענק לממשלה

בג"ץ הוציא צו המקפיא את כניסתו של ראבילו לתפקיד מבקר המדינה

הרכב מורחב של חמישה שופטים בראשות הנשיא יצחק עמית קבע פה אחד כי מינויו של ראבילו יוקפא עד למתן פסק דין סופי בעתירות. ההחלטה התקבלה בדקה ה-90 על רקע סיום כהונתו של המבקר המכהן

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נשיא העליון יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

דרמה משפטית בשערי בית המשפט העליון: הרכב מורחב של חמישה שופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הוציא היום (רביעי) צו ביניים המקפיא את כניסתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. צו המניעה יעמוד בעינו עד אשר יכריע בית המשפט באופן סופי בשורה ארוכה של עתירות שהוגשו נגד המינוי.

ההחלטה, עליה חתומים לצד הנשיא עמית גם המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטות דפנה ברק-ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן, התקבלה תחת לוח זמנים דחוק במיוחד.

השופטים הסבירו כי ההקפאה נדרשת בדחיפות בשים לב לסד הזמנים המתחייב נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן, ועל מנת להותיר לבית המשפט שהות מספקת לגיבוש ולכתיבת פסק הדין הסופי בהליך.

בהחלטתם הדגישו השופטים כי פסק הדין המלא יינתן בהקדם האפשרי.

השופט סולברג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הצו יוצא הדופן מגיע בעקבות רצף של עתירות חריפות שהוגשו בשבועות האחרונים על ידי קשת רחבה של גורמים פוליטיים וארגוני חברה אזרחית, ובהם התנועה למען איכות השלטון, לשכת עורכי הדין, סיעת המחנה הממלכתי, ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד, ח"כ נעמה לזימי, עו"ד יהודה רסלר, יאיא פינק וארגון "אחים ואחיות לנשק".

מנגד, בין המשיבים לעתירות שמינוים ספג כעת מכה קשה נמנים הכנסת, יו"ר הכנסת, ראש הממשלה, סיעת הליכוד והשופט בדימוס יוסף אלרון. המשפטנים הבכירים שייצגו את הצדדים בדיונים הסוערים שנערכו בימים האחרונים הם עו"ד אליעד שרגא, עו"ד יובל יועז, עו"ד אילן בומבך ועו"ד יצחק ברט

בג"ץמבקר המדינהיצחק עמיתעו"ד מיכאל ראבילו

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5
לא להקשיב לבג״ץ
משה
אז הוא יצטרך שנה הבאה להוציא דוח על עצמו, שהוא לא מקשיב לבגצ...
רק לא ג ושס
4
ההפסד הוא של העם הממשלה מיצגת את רצון העם
נועם
גם הממשלה של בנט ומנצור עבאס ייצגה בעיניך את רצון העם? זה שיש ממשלה נבחרת זה לא חזות הכל.
רק לא ג ושס
3
הטיפשות של הממשלה שהם נותנים תירוצים לבגץ לפסול ....מה הקטע של כל הצילומים של החברי כנסת....טיפשים נשארים טיפשים
יוסי לב
נו מה הקטע... הקטע שכולם שם רועדים מהמאפייה בראשות החציל ומשפחתו הקיסרית, שהבינו שהם הולכים להפסיד אז משכו חזק ברצועה וכל העבדים המשקשקים הצטלמו.
רק לא ג ושס
2
יצחק עמית השליט הבלעדי
דוד
1
מי מופתע מההחלטה של הדיקטטורים?
ביתרי

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