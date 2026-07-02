הקרב המשפטי והתקשורתי המר בין שר הכלכלה ניר ברקת לחברת החדשות של ערוץ 12 רושם פרק דרמטי נוסף, המהווה המשך ישיר למחיקת תביעת הענק של השר. החלטה שיפוטית חדשה של שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, ענת זינגר, חושפת כי ניסיונו המהיר של ברקת להציל את התביעה מחורבותיה הפרוצדורליות – נכשל לחלוטין.

רק אתמול (רביעי) דווח ב"כיכר השבת" כי השופטת זינגר מחקה את תביעת לשון הרע בסך 2.8 מיליון שקלים שהגיש ברקת נגד הכתבת מעיין פרתי ובכירי ערוץ 12, בעקבות פרסום על מימון ממשלתי לכאורה של נסיעותיו הפרטיות ופמלייתו לחו"ל. המחיקה התבצעה לאחר שהצדדים לא עדכנו את בית המשפט על קיום דיון מקדמי בזמן, מה שהוביל את השופטת להבהיר כי "אין זה מתפקידו של בית המשפט לשמש כמזכירת הצדדים".

בעוד השר ברקת מיהר לשחרר לתקשורת תגובה לוחמנית לפיה "התביעה לא הולכת לשום מקום ועל דיבה משלמים", מאחורי הקלעים הגישו עורכי דינו בקשה דחופה לבטל את רוע הגזירה ולהחזיר את התיק לחיים. אלא שהבוקר (חמישי), בהחלטה חותכת, קבעה השופטת זינגר: "לא מצאתי להורות על ביטול ההחלטה".

השופטת נוזפת בשר: "חובתו של תובע לקדם את תביעתו"

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השופטת אצבע מאשימה ברורה כלפי התנהלותו של שר הכלכלה ומבהירה כי האחריות למחיקת התביעה רובצת על כתפיו. "אכן חובתו של תובע לקדם תביעתו, ברם – עיון באופן ההתנהלות בתיק, מאז הוגשה התביעה, מלמד כי לא כך הייתה ההתנהלות כאן", כתבה זינגר בנחרצות.

השופטת אף סירבה לקבל את קו ההגנה של עורכי דינו של השר, שניסו לתלות את האשמה בכשלים טכניים של המערכת: "ואשר אין טענה כי זו לא נודעה מחמת התנהלות רשלנית של מזכירות זו או אחרת". זינגר הזכירה כי ההחלטות לקיום הדיון ניתנו עוד בחודשים פברואר ומאי 2026, וכי אם השר נתקל בקושי לקיימן, היה עליו לפנות בבקשה מסודרת מראש – ולא להיזכר בדיעבד.

ביהמ"ש רומז לברקת: רד מהעץ, מוטב שתתפשר

בצעד יוצא דופן, השופטת זינגר לא הסתפקה רק בדחייה הפרוצדורלית, אלא שלחה רמז עבה לשר הכלכלה, המוביל בימים אלו חזית משפטית רחבה נגד חדשות 12 (הכוללת תביעה נוספת על סך 12 מיליון ש"ח וקרן מימון מיוחדת נגד הערוץ).

"בזהירות המתבקשת בטרם נשמעו הטענות בפניי, אעיר כי נראה כי טוב יעשה התובע אם ישקול, האם יש מקום לחדש התביעה", כתבה השופטת והזכירה לברקת את מעמדו הציבורי הרגיש: "הוא נתון מטבע הדברים לביקורת צמודה ופרסומים בעטייה. ככל שנפל אי דיוק זה או אחר בדברים, ניתן בהדברות נכונה להגיע לפתרון המקובל על הצדדים. מוטב כי הדבר ימוצה בתחילה".

משמעות ההחלטה העדכנית היא כי התביעה המקורית מתה סופית. אם ברקת יבחר שלא לשמוע לעצת השופטת ויבקש להמשיך להילחם בערוץ 12 על חופשות סופי השבוע שלו בתאילנד ובפיליפינים, הוא ייאלץ לפתוח הליך משפטי חדש לחלוטין, לשלם אגרות מחדש ולחזור לקצה תור התיקים הממתינים במערכת המשפט.