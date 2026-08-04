בג"ץ מאותת: לא ימונה ראש מח"ש עד לתום הבחירות

שופטי בג"ץ אותתו היום (שלישי) כי מינוי ראש ל"מח"ש החדשה" לא צפוי להתקדם לפני הבחירות, אלא אם יושגו הסכמות בנוגע למינוי. עם זאת, בשלב זה לא ניתן צו האוסר על קידום ההליך.

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז הורו למדינה להבהיר אם בכוונתה לקדם את המינויים החדשים שנקבעו בפקודת המשטרה בתקופה שנותרה עד הבחירות לכנסת ה-26.

הבחירות צפויות להתקיים ב-27 באוקטובר 2026. בהחלטתם הזכירו השופטים כי על המדינה לפעול בהתאם לכללים שנקבעו בנוגע למינויים בתקופת בחירות.

המדינה נדרשת להגיש את תשובתה עד 9 באוגוסט. לאחר קבלת ההודעה יחליט בג"ץ כיצד להמשיך את הטיפול בעתירה, והאם יש צורך להוציא הוראות נוספות בנוגע לקידום המינויים.

החוק הנוגע ל"מח"ש החדשה" עבר סמוך לפיזור הכנסת. המכרז לבחירת בעל התפקיד היה אמור להיפתח ב-25 ביוני ולהסתיים ב-12 ביולי, חמישה ימים לפני פיזור הכנסת.

בפועל, מנכ"ל משרד המשפטים דחה את פרסום המכרז פעמיים. הנימוק שניתן לכך היה שאין מספיק מועמדים או שאין מועמדים מתאימים מספיק. לפי המידע שנמסר, בתקופות הדחייה לא הצטרפו מועמדים חדשים, והמכרז טרם יצא לדרך.

כעת, כשהבחירות מתקרבות והליך הבחירה עדיין לא החל, החלטת בג"ץ מציבה קושי נוסף בפני האפשרות להשלים את המינוי לפני הקמת הממשלה הבאה. האפשרויות שנותרו הן הגעה להסכמה בנוגע למינוי או קבלת החלטה נוספת מצד בית המשפט.

המשמעות המסתמנת היא שעו"ד רונן יצחק, המכהן כממלא מקום ראש המחלקה לחקירות שוטרים, צפוי להמשיך בתפקידו בחודשים הקרובים, ככל שהליך בחירת ראש המחלקה החדש לא יושלם.

בג"ץ עדיין לא קבע באופן סופי כי אסור לבצע את המינוי. בשלב הנוכחי השופטים ביקשו לקבל עמדה ברורה מהמדינה, ורק לאחר מכן יחליטו אם להתערב בהליך.