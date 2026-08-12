ניפוץ הדלת בחברת החדשות, הבוקר ( צילום: חדשות 12 )

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אברהם חדי, בן 44 מרמת גן, בגין שורת אירועים שבהם השליך לכאורה לבנים לעבר דלתות משרדי חדשות 12, עיתון "הארץ" ומשרד המשפטים. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד רות ברקלי דאל מפרקליטות מחוז תל אביב, עולה כי חדי פעל על רקע השקפותיו בנוגע למערכת המשפט ולכלי תקשורת מסוימים. לפי הנטען, הוא החליט לגרום נזק למשרדים, להפחיד את העובדים ולאיים עליהם. הפרקליטות טוענת כי חדי ביקש גם לסחוט באיומים עובדים בחדשות 12, במטרה לגרום להם להתנצל על הפרסומים בפרשת שדה תימן. בסוף חודש יולי, כך נטען, השאיר חדי מכתב איומים מחוץ לדלת משרדי חדשות 12. במכתב איים לפגוע בעובדי החברה, ולאחר מכן השליך שתי לבנים לעבר דלת הזכוכית בכניסה למקום.

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על פי כתב האישום, לא היה זה האירוע הראשון. בארבעה מקרים נוספים במהלך חודש יולי השליך חדי לבנים לעבר דלתות הזכוכית של חדשות 12, ״הארץ" ומשרד המשפטים. בפרקליטות טוענים כי המעשים בוצעו במטרה להפחיד את העובדים באותם מקומות.

אירוע נוסף המיוחס לו התרחש בנובמבר 2025. לפי הנטען, חדי ריסס על קיר מול משרדי חדשות 13 כתובת מאיימת שבה נכתב: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום".

לאחר ביצוע המעשים ניסה חדי, על פי כתב האישום, להעלים ראיות. נטען כי הוא השליך לפח האשפה את הבגדים שלבש במהלך ביצוע העבירות.

כתב האישום מייחס לחדי עבירות של סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון, השחתת פני מקרקעין ושיבוש מהלכי משפט.

בבקשה למעצרו עד תום ההליכים, שהוגשה במקביל לכתב האישום, ציינה הפרקליטות כי המעשים המיוחסים לו מצביעים על "הסלמה מהירה ומסוכנת".