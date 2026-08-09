הוגשה הצהרה כנגד החשוד שהזיק למערכות התקשורת; חדשות 12 והארץ

דלת הזכוכית המנופצת בחדשות 12 ( צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

דוברות המשטרה מסרה הבוקר (ראשון) כי הוגשה הצהרת תובע נגד חשוד במעורבות בחמישה אירועים חמורים של היזק לרכוב וסחיטה באיומים כלפי מספר מערכות תקשורת ומשרד המשפטים.

החשוד, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, נעצר בסוף חודש יולי לאחר חקירה מורכבת שהתנהלה בשבועות האחרונים ביחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב. על פי החשד, במהלך חודש יולי השנה התקבלו דיווחים שונים על נזקים שבוצעו כלפי הכניסה לבניינים בהם ממוקמים משרדים של כלי תקשורת: חדשות 12, מערכת עיתון הארץ וישראל היום, וכן כלפי בניין משרד המשפטים. הנזקים לדלתות הכניסה בוצעו באמצעות לבנים, וכוונו לכאורה כלפי מערכות התקשורת במטרה להרתיע ולאיים על אופן הסיקור התקשורתי של המערכות.

המכתב של החשוד

בנוסף לנזקים שנגרמו לדלתות הבניינים, הגדיל החשוד להניח מכתב איומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור בכניסה לחדשות 12, בסמוך לכתובת שבה ביצע את השלכת הלבנים באותו לילה ב-28 ביולי. כזכור, דלת הזכוכית בכניסה למערכת חדשות 12 נופצה על ידי אדם רעול פנים, והמערכת הפנתה אצבע מאשימה כלפי הדרג הפוליטי.

פעילות סמויה והתחקות טכנולוגית

עם התקדמות החקירה, הצליחו חוקרי היחידה המרכזית לעלות על זהות החשוד ולהתחקות אחר צעדיו באמצעים טכנולוגיים ופעילות סמויה. ביום 30 ביולי נעצר החשוד ובוצע חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו פרטי לבוש וממצאים נוספים הקושרים את החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור. משטרת ישראל הדגישה כי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע במוסדות מדינה ובגופי תקשורת, ובוודאי במי שמנסה להטיל מורא על עיתונאים במטרה לשבש את עבודתם.

אולפן חדשות 12|ארכיון

"חופש העיתונות הוא מאבני היסוד של הדמוקרטיה, ומשטרת ישראל תפעל ביד קשה ובנחישות נגד כל מי שינסה להשתמש באלימות, בריונות או הפחדה כדי להשתיק את חופש הביטוי", נמסר מדוברות המשטרה.

יצוין כי האירוע מתרחש בתקופה של מתיחות גבוהה. בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על מעצרים של מסיתים ברשתות החברתיות, וכן על השחתת אולפני גלי צה"ל בכתובות נאצה. במקרה של חדשות 12, זו לא הפעם הראשונה שהמערכת מותקפת - לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים לרצח והסתה נגד עובדי המערכת.