היועמ״שית לבג"ץ: לעצור את המינויים הבכירים במח״ש

מח"ש ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

היועצת המשפטית לממשלה ביקשה היום (חמישי) מבג"ץ לעצור את קידום המינויים לתפקיד מנהל היחידה החדשה לחקירת שוטרים ואנשי שב״כ ולתפקיד הממונה על התיאום בעניין חקירת שוטרים. בהודעה שהוגשה לבית המשפט נכתב: "לא ניתן לקדם את השינוי במערכת אכיפת החוק בעיצומה של תקופת הבחירות".

הודעת היועמ"שית הוגשה במסגרת העתירות נגד תיקון פקודת המשטרה, הקובע את הקמתה של יחידה חדשה לחקירת שוטרים ואנשי שב"כ. לפי התיקון, היחידה תפעל במנותק ממערך התביעה הפלילית הכללי ותוכפף לשר המשפטים, שיקבע את תקציבה, וכן למנכ״ל משרדו. במסמך נטען כי שר המשפטים ומנכ"ל משרדו מתכוונים, ככל הידוע, לקדם בתקופת הבחירות את המינויים לשני התפקידים. עוד צוין כי שר המשפטים טרם גיבש את עמדתו בסוגיה, וכי בקשתו להיות מיוצג בייצוג נפרד אושרה. לפי היועמ"שית, מינוי חברי הוועדה שתבחר את מנהל היחידה ואת הממונה טרם הושלם, והוועדה עדיין לא הוקמה. עם זאת, נטען כי לשר המשפטים יש השפעה משמעותית על שלושה מתוך חמשת חבריה. במסמך נכתב כי הוועדה יכולה לפעול גם בהרכב של שלושה חברים, ולכן היא עשויה לדון במינויים או בפיטורים בהרכב שכולו מורכב מגורמים שהם נציגי השר או שלשר הייתה מעורבות משמעותית במינויים. בעקבות האיומים על עורכי דין: עמית בכר בפנייה חריגה ליועמ"שית משה כהן | 12:29

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עוד נמסר כי קול קורא לתפקיד מנהל היחידה פורסם ב־25 ביוני, והמועד להגשת המועמדויות נדחה שלוש פעמים, עד 16 באוגוסט. לתפקיד הממונה כלל לא פורסם קול קורא.

היועמ״שית הזהירה כי קידום המינויים יקבע עובדות מוגמרות עבור הממשלה הבאה. מנהל היחידה צפוי להתמנות לשש שנים, והממונה לשלוש שנים. לדבריה, אין דחיפות המצדיקה את השלמת המינויים בתקופת הבחירות, וקיים פתרון זמני המאפשר למח״ש להמשיך לפעול.

בסיכום ההודעה נכתב: "יש להורות על מניעת ביצועם של צעדים לקידום הליכי המינוי לתפקיד המנהל ותפקיד הממונה בתקופת הבחירות". עוד נטען כי השלמת המינויים כעת עלולה לפגוע בתפקוד מח״ש ובמערכת אכיפת החוק בתקופה הרגישה שלפני הבחירות.