רכבת ישראל מאיימת בתביעה נגד אפליקציית זמני הרכבות

כבת ישראל דורשת להסיר באופן מיידי מחנויות האפליקציות את אפליקציית Better Rail, כך עולה ממכתב התראה שנשלח למפתח האפליקציה גיא טפר. במכתב, שנשלח ב-9 באוגוסט, מעלה הרכבת שורת טענות בנוגע לאופן שבו האפליקציה עושה שימוש במידע ובמערכות שלה, ודורשת להפסיק את הפעילות בתוך שבעה ימים.

על פי המכתב, רכבת ישראל טוענת כי Better Rail עושה שימוש מסחרי במידע שנמשך באופן אוטומטי וישירות ממערכות הרכבת, ממאגרי המידע ומממשקי ה-API שלה. לטענתה, הדבר נעשה ללא הרשאה ובניגוד לתנאי השימוש.

ברכבת טוענים עוד כי הגישה לממשקים הפנימיים מחייבת מפתח גישה ייעודי שאינו נמצא בידי גורמים שאינם מורשים מטעמה. במכתב נטען כי אופן הגישה והשאיבה של המידע מעידים, לטענת הרכבת, לא רק על הפרת תנאי השימוש אלא גם על "חדירה אסורה למערכות" ולחומר מחשב.

אחת הטענות המרכזיות במכתב נוגעת להשפעה האפשרית של הפעילות על מערכות רכבת ישראל. לטענת החברה, משיכת המידע הכבידה על המערכות, פגעה ביציבות השירותים הדיגיטליים וגרמה לה גם לעלויות כספיות ותפעוליות.

ברכבת מצביעים במכתב על אירועים שבהם, לטענתה, נרשמו תקלות. בין היתר מצוין כי באוגוסט 2025 קרס מנוע החיפוש ותכנון הנסיעה של הרכבת, וב-19 במאי 2026 כשל מנוע החיפוש ותכנון הנסיעה שלוש פעמים ברצף. לפי רכבת ישראל, בדיקות ותחקירים שערכה העלו כי שימושים חיצוניים בלתי מורשים, ובהם השימוש שהיא מייחסת ל-Better Rail, תרמו לפגיעה ביציבות ולקריסות. ברכבת מעריכים את העלויות העודפות שנגרמו בשל היבטים אלה במאות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.

במכתב נטען גם כי כבר ב-22 ביוני פנתה מנהלת תחום מערכות המידע לנוסע ברכבת ישראל אל מפעילי האפליקציה וביקשה מהם להפסיק באופן מיידי את השימוש בממשקי המידע שאינם מיועדים לצריכה חיצונית.

רכבת ישראל מעלה במכתב גם טענות הנוגעות לחוק המחשבים, ובהן אפשרות לביצוע עבירות פליליות. יודגש כי מדובר בטענות שמעלה רכבת ישראל במכתב ההתראה, ולא בקביעה של בית משפט או רשות אכיפה.