 דלג לתוכן הראשי

בג״ץ עוצר את חוק מח״ש: סולברג נותר בדעת מיעוט

בג״ץ הוציא צו ביניים נגד יישום חלק מהחוק הנוגע למח״ש, ברוב של הנשיא יצחק עמית והשופטת דפנה ברק-ארז (משפט)

בג״ץ הוציא הערב (חמישי) צו ביניים המעכב את יישומם של חלקים מהחוק הנוגע למחלקה לחקירות שוטרים. ההחלטה התקבלה ברוב של נשיא בית המשפט העליון והשופטת דפנה ברק-ארז, מול המשנה לנשיא נעם סולברג שהתנגד לצו. 

05ed471e329c4cbbb8137144d996d7f6_f_1788453665735.docx

ההחלטה התקבלה במסגרת שלוש עתירות שהוגשו נגד תיקון החקיקה. בין העותרים נמצאים התנועה למען איכות השלטון בישראל, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית ועותרים נוספים, וכן לשכת עורכי הדין. 

העותרים והיועצת המשפטית לממשלה תמכו בהוצאת צו הביניים, בין היתר בשל ההשלכות המיידיות של החוק על פעילות מח״ש ובשל תקופת הבחירות. מנגד, הכנסת ושר המשפטים התנגדו להקפאת החוק והדגישו את מעמדה של חקיקת הכנסת. 

לאחר שבחנו את העמדות החליטו עמית וברק-ארז להוציא את צו הביניים ולעכב בשלב זה את יישום החלקים בחוק שנמצאים במוקד ההחלטה. סולברג חלק עליהם וסבר שאין להוציא את הצו. ההחלטה שפורסמה אינה מפרטת את נימוקיו של סולברג להתנגדות. 

בכך, יישום חלק מתיקון החקיקה הנוגע למח״ש נעצר בשלב זה, עד להמשך ההליך המשפטי בעתירות
מח"שבית המשפט העליוןיצחק עמיתנעם סולברג

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר