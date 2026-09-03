בג״ץ עוצר את חוק מח״ש: סולברג נותר בדעת מיעוט

בג״ץ הוציא הערב (חמישי) צו ביניים המעכב את יישומם של חלקים מהחוק הנוגע למחלקה לחקירות שוטרים. ההחלטה התקבלה ברוב של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטת דפנה ברק-ארז, מול המשנה לנשיא נעם סולברג שהתנגד לצו.

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ההחלטה התקבלה במסגרת שלוש עתירות שהוגשו נגד תיקון החקיקה. בין העותרים נמצאים התנועה למען איכות השלטון בישראל, האקדמיה למען ישראל דמוקרטית ועותרים נוספים, וכן לשכת עורכי הדין.

העותרים והיועצת המשפטית לממשלה תמכו בהוצאת צו הביניים, בין היתר בשל ההשלכות המיידיות של החוק על פעילות מח״ש ובשל תקופת הבחירות. מנגד, הכנסת ושר המשפטים התנגדו להקפאת החוק והדגישו את מעמדה של חקיקת הכנסת.

לאחר שבחנו את העמדות החליטו עמית וברק-ארז להוציא את צו הביניים ולעכב בשלב זה את יישום החלקים בחוק שנמצאים במוקד ההחלטה. סולברג חלק עליהם וסבר שאין להוציא את הצו. ההחלטה שפורסמה אינה מפרטת את נימוקיו של סולברג להתנגדות.

בכך, יישום חלק מתיקון החקיקה הנוגע למח״ש נעצר בשלב זה, עד להמשך ההליך המשפטי בעתירות