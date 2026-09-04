הותר לפרסום: אזרח ישראלי נעצר לאחר שהופעל בידי מודיעין זר

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. בית המשפט נענה לבקשת גורמי הביטחון והטיל מגבלות חמורות על פרסום פרטי הפרשה.

לפי הפרפראזה היחידה שהתיר בית המשפט לפרסום, האזרח הישראלי נעצר לחקירה משותפת של שב”כ והמשטרה, בעקבות חשד למעורבותו בעבירות ביטחוניות.

בהודעה שהותרה לפרסום נמסר: “אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב״כ ומשטרה על רקע חשד לעבירות ביטחוניות. בחקירתו עלה, כי הנידון הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה”.

עוד נמסר כי לאחר השלמת החקירה החליטו בפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ובמקביל לבקש מבית המשפט להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

בפרפראזה נכתב: “עם סיום חקירתו הוגשו נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ביטחון שיוחסו לו לאור הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל”.

כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי מרכז.

בשל צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה, לא ניתן לפרסם פרטים נוספים מעבר לנוסח שאושר על ידי בית המשפט. בפרקליטות הדגישו במפורש כי כל פרט אחר הנוגע לפרשה אסור בפרסום