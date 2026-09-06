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אגרוף בגלל חנייה הסתיים בנכות של 100%: העונש יוחמר?

עובד חניון בן 58 הפך למשותק בארבע גפיים לאחר שהעיר לנהג שחנה במקום אסור. הפרקליטות דורשת להחמיר את עונשו מ-21 ל-48 חודשי מאסר (משפט)

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חנייה (צילום: שאטרסטוק)

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי ערעור על קולת עונשו של דניאל כהן, בן 33 מהרצליה, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בגרימת חבלה חמורה לעובד חניון. העובד הפך בעקבות התקיפה לנכה בשיעור של 100%, משותק בארבע גפיים וסיעודי.

בית משפט השלום בתל אביב גזר על כהן 21 חודשי מאסר בפועל. כעת מבקשת פרקליטות מחוז תל אביב להחמיר משמעותית את עונשו ולהעמיד אותו על 48 חודשי מאסר בפועל.

על פי כתב האישום המתוקן שבו הודה כהן, בחודש יולי 2022 הגיעו הוא ואחיו לחניון בהרצליה והחנו את רכבם במקום אסור. עובד החניון ניגש אל השניים וביקש מהם להזיז את הרכב.

בין הצדדים התפתח ויכוח, שבמהלכו היכה כהן את העובד באגרוף בפניו. כתוצאה מהמכה נפל העובד ארצה וראשו הוטח בכביש. הוא איבד את הכרתו ובהמשך פונה לבית החולים.

תוצאות התקיפה היו קשות ובלתי הפיכות. העובד, שהיה בן 58 בעת האירוע, הפך לנכה בשיעור של 100%, משותק בארבע גפיים וסיעודי. על פי הפרקליטות, הוא היה מאושפז במשך כתשעה חודשים וחצי וכיום זקוק לטיפול צמוד למשך כל ימי חייו.

בערעור שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב, באמצעות עו"ד טל בנאי גת, נטען כי בית משפט השלום לא העניק את המשקל הראוי להיקף הנזק שנגרם לעובד. בפרקליטות הדגישו את הפגיעות הנפשיות, הרגשיות, התפקודיות והכלכליות שנגרמו לו ואת העובדה שחייו השתנו מהקצה אל הקצה.

עוד טענה הפרקליטות כי פסקי הדין שעליהם התבסס בית משפט השלום עסקו במקרים שבהם הנזק לנפגעים היה קל משמעותית מהנזק שנגרם במקרה הנוכחי.

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לטענתה, יש לתת משקל גם לנסיבות האירוע: כהן, שהיה אז בן 29, נקט באלימות כלפי עובד בן 58 שביצע את תפקידו וביקש ממנו להזיז רכב שחנה במקום אסור, וזאת ללא כל התגרות מצדו של העובד.

הפרקליטות טענה עוד כי יש במקרה חשיבות רבה להרתעת היחיד והרבים, נוכח התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שנגרמה בעקבות מעשה האלימות.
הרצליהפרקליטות המדינהבית המשפט המחוזי תל אביב

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1
בית משפט מושחת
יוסי

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