פלסטינים נעקרו מבתיהם; בג״ץ בביקורת חריפה על צה"ל והמדינה

בג״ץ מתח הערב (ראשון) ביקורת חריפה על התנהלות המדינה וכוחות הביטחון בעקבות אירועי פשיעה לאומנית בכפר ג’אלוד שבנפת שכם. הנשיא יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר הורו למדינה לתאם בתוך 14 יום את חזרתם לבתיהם של שלושה פלסטינים, שלפי העתירה נאלצו לעזוב בעקבות פלישה אלימה ומעשי בריונות.

על פי ההחלטה, העותרים טענו כי מאז חודש אפריל הם התמודדו עם שורה של אירועים, בהם פלישות, איומים, חסימות דרכים, יידוי אבנים ופגיעה ברכוש ובתשתיות. בין היתר נטען כי קו המים נותק, עצים נעקרו, רכב הוצת ודרך הגישה לבתים נחסמה באמצעות אבנים גדולות.

בהחלטה צוין כי עיקר השתלשלות האירועים שתוארה בעתירה אינה שנויה במחלוקת מצד המדינה. עוד נכתב כי לאחר שהעותרים עזבו את בתיהם, ישראלים שהוגדרו בהחלטה כ”פורעים” שהו לסירוגין בבתים במקומם.

השופטים הקדישו חלק מההחלטה גם לתיעוד שבו נראו חיילי צה”ל משחקים כדורגל עם הישראלים במקום. קצין האג”ם החטיבתי הסביר כי מדובר בחיילי תגבור שלא הכירו את הנהלים וההוראות, וציין כי החיילים המעורבים הודחו מלחימה בעקבות האירוע.

בג״ץ מתח ביקורת חריפה על המענה שקיבל מהמדינה: “התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע; תשובות ראויות – פחות”. השופטים הוסיפו כי נוכח ריבוי האירועים, התמשכותם והמענה שניתן, “התנהלות המשיבים בהליך דנן מעוררת קשיים של ממש”.

בהמשך קבע בית המשפט כי האחריות הכוללת לביטחונם של הפלסטינים המקומיים מוטלת על צה”ל, מאחר שהמפקד הצבאי הוא הריבון באזור.