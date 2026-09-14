בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע היום (שני) כי חברת כלל ביטוח הפלתה מועמד עיוור בקבלה לעבודה. החברה חויבה לשלם לו פיצוי בסך 50 אלף שקל, לצד הוצאות משפט בסך 5,000 שקל.

התובע, בעל ניסיון כנציג שירות ומכירות טלפוני, הגיש מועמדות לתפקיד נציג טלפוני במוקד "הר הביטוח" של כלל בבאר שבע. במהלך ראיון טלפוני הוא עדכן את נציגת משאבי האנוש כי הוא לקוי ראייה וזקוק להגדלת מסך ולתוכנת קורא מסך.

למחרת נמסר לו כי מטעמי אבטחת מידע החברה אינה יכולה להתקין את התוכנה החיצונית שביקש, וכי ניתן לבצע הגדלת מסך בלבד. בהמשך הוא הגיע לראיון פרונטלי, אך לאחר כשבוע קיבל הודעה שלפיה מועמדותו נדחתה.

כלל טענה כי ההחלטה לא הייתה קשורה למוגבלותו, אלא לכך שלא נמצא מתאים מבחינה מקצועית. לדבריה, התפקיד דורש אסרטיביות ויכולות מכירה גבוהות, ואילו התובע לא הצליח בסימולציית המכירות שנערכה לו.

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אלא שנשיא בית הדין, השופט יעקב אזולאי, קבע כי החברה לא הוכיחה שדחיית המועמדות נבעה משיקולים ענייניים. בפסק הדין נכתב כי "לא ניתן להסתפק בתחושה אינטואיטיבית כדי לקבוע כי התובע אינו מתאים, אלא היה מקום לתת לו הזדמנות להוכיח את עצמו, לאור עמידתו בתנאי הסף ועברו המקצועי".

בית הדין הצביע על שורה של פגמים בהליך הגיוס. בין היתר, טופס הריאיון כלל שדות רבים שנותרו ריקים, וההסבר שנכתב בו הסתכם במילים: "לא מכירתי. לא מתאים. לא הצליח לסיים סימולציה". עוד נקבע כי משאבי האנוש לא היו מעורבים כנדרש, התובע לא קיבל שאלון מועמד ולא נערכה בדיקה ממשית של ניסיונו המקצועי.

בנוסף, בית הדין קבע כי האפשרות להנגיש את מערכות החברה לא נבחנה באופן מעמיק. רכזת הנגישות לא הייתה מעורבת בתהליך, ולא נבדקו פתרונות אחרים להקראת המסך. גם האפשרות להפנות את התובע למוקד שירות אחר של החברה לא נבחנה.

"הצטברותם של כל אלה אינה מצביעה על הליך מיון תקין, סדור וענייני", נכתב בפסק הדין. בית הדין קבע כי החברה לא הצליחה לסתור את הטענה שהתקיימה בהחלטתה הפליה מחמת מוגבלותו של התובע.

בקביעת סכום הפיצוי התחשב בית הדין בכך שהתובע מצא בתוך זמן קצר עבודה אחרת בתפקיד דומה. עם זאת נקבע כי הדבר אינו מבטל את הפגיעה בזכותו לשוויון ובכבודו. כלל חויבה לשלם את הפיצוי וההוצאות בתוך 30 יום.