עריקים וזכיתם בדירה בהנחה? זה מה שהוחלט

בג״ץ נזף היום (רביעי) במדינה, לקראת הדיון בעתירות נגד הסנקציות שהוטלו על חייבי גיוס במסגרת תוכנית ״דירה בהנחה״. השופט דוד מינץ דחה את בקשת המדינה לקבל ארכה להגשת תגובתה, והורה לה להגיש אותה ללא דיחוי.

בהחלטתו מתח השופט מינץ ביקורת על דרך התנהלות המדינה וכתב: ״ההתנהלות הדיונית של המשיבים אינה תקינה. לא רק כלפי העותרים אלא גם כלפי בית המשפט ולמרבה הצער תוך ‘עשיית דין עצמית’. התגובה תוגש עוד היום״.

במקביל להחלטת בית המשפט, המדינה נסוגה באופן חלקי מעמדתה בסוגיית הזכאות. לפי ההבהרה שנמסרה, זכיות שכבר מומשו במסגרת התוכנית לא יבוטלו בשל מעמדם של הזוכים מול רשויות הצבא.

המשמעות היא שהפגיעה לא תחול באופן רטרואקטיבי על מי שכבר מימשו את זכייתם. עם זאת, השינוי אינו מבטל לחלוטין את התנאי שהוטל על חייבי גיוס המבקשים להשתתף בתוכנית או להמשיך להחזיק במקומם ברשימות ההמתנה.

לפי עמדת המדינה, מי שנמצאים בקבוצת הממתינים יידרשו להסדיר את מעמדם מול צה״ל כאשר יבקשו לחדש את תעודת הזכאות. מי שלא יעמוד בתנאי עד למועד החידוש, לא יוכל לחדש את התעודה ועלול לאבד את מקומו ברשימת ההמתנה.

אם ממתין יקבל הודעה על זכייתו לפני פקיעת תוקפה של תעודת הזכאות, זכאותו תישמר. אם התעודה תפקע לפני שיוכרז כזוכה והוא לא יוכל לחדשה, מעמדו כממתין יפקע והוא לא יוכל לקבל דירה במקום זוכה שביטל את זכייתו.

הדיון בעתירות יתקיים מחר בבית המשפט העליון, במוקד הדיון תעמוד הדרישה לבטל את הסנקציות ולשמור גם על זכויותיהם של הממתינים בתוכנית.