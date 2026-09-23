 דלג לתוכן הראשי
בגין לשון הרע

יונתן אוריך בתביעת ענק נגד "ישראל היום": "שקר מוחלט"

יועץ ראש הממשלה הגיש תביעת לשון הרע נגד העיתון, הכתב ביני אשכנזי והעורך עמר לחמנוביץ בעקבות פרסום מחודש אוגוסט. אוריך מכחיש את הטענות שיוחסו לו (משפט)

יונתן אוריך (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה הגיש היום (רביעי) תביעת לשון הרע בסך 260 אלף שקלים נגד "ישראל היום", הכתב ביני אשכנזי ועורך העיתון עמר לחמנוביץ, בעקבות ידיעה שפורסמה בעיתון בחודש אוגוסט האחרון.

בידיעה נשוא התביעה פורסמה טענה מפי "מקור ביטחוני", שעסקה בהעברת מידע לכאורה לקטאר. אוריך מכחיש את הדברים וטוען בתביעתו כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס.

כבר בעת פרסום הידיעה מסר אוריך ל"ישראל היום": "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

את התביעה הגיש אוריך באמצעות עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ונריה מיכאלי.

בתביעה טוען אוריך כי "מדובר בפרסום שקרי, חמור וחסר כל בסיס". עוד נטען מטעמו כי הוא "מעולם לא העביר לקטאר מידע מסווג או מידע שמקורו בדיונים ביטחוניים, ולא היה מעורב בכל פעולה מסוג זה".

אוריך מבקש מבית המשפט לפסוק לטובתו פיצוי בסך 260 אלף שקלים. בנוסף הוא מבקש לחייב את "ישראל היום" להסיר את הפרסום מאתר העיתון ולפרסם תיקון והתנצלות.

בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה, והטענות שבתביעה טרם הוכרעו בבית המשפט.
בנימין נתניהוישראל היוםלשון הרעיונתן אוריך

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר