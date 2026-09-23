יונתן אוריך בתביעת ענק נגד "ישראל היום": "שקר מוחלט"

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש היום (רביעי) תביעת לשון הרע בסך 260 אלף שקלים נגד "ישראל היום", הכתב ביני אשכנזי ועורך העיתון עמר לחמנוביץ, בעקבות ידיעה שפורסמה בעיתון בחודש אוגוסט האחרון.

בידיעה נשוא התביעה פורסמה טענה מפי "מקור ביטחוני", שעסקה בהעברת מידע לכאורה לקטאר. אוריך מכחיש את הדברים וטוען בתביעתו כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס.

כבר בעת פרסום הידיעה מסר אוריך ל"ישראל היום": "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

את התביעה הגיש אוריך באמצעות עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ונריה מיכאלי.

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בתביעה טוען אוריך כי "מדובר בפרסום שקרי, חמור וחסר כל בסיס". עוד נטען מטעמו כי הוא "מעולם לא העביר לקטאר מידע מסווג או מידע שמקורו בדיונים ביטחוניים, ולא היה מעורב בכל פעולה מסוג זה".

אוריך מבקש מבית המשפט לפסוק לטובתו פיצוי בסך 260 אלף שקלים. בנוסף הוא מבקש לחייב את "ישראל היום" להסיר את הפרסום מאתר העיתון ולפרסם תיקון והתנצלות.

בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה, והטענות שבתביעה טרם הוכרעו בבית המשפט.