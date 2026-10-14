ניצחון לערוץ 14: נדחתה העתירה להגבלת שידוריו לפני הבחירות

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית דחה היום (רביעי) על הסף עתירה שביקשה לאסור על ערוץ 14 לשדר תוכניות חדשות ואקטואליה בהשתתפות מועמדים לכנסת מטעם הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, עד למועד הבחירות. העותרים טענו כי הערוץ משמש בפועל כלי לתעמולת בחירות לטובת המפלגות הללו, ובעיקר לטובת הליכוד, וביקשו להטיל מגבלות על שידוריו.

בעתירה התבקש יו”ר ועדת הבחירות לאסור על השתתפות מועמדים מהמפלגות האמורות בתוכניות הערוץ, ולחלופין להורות לערוץ להימנע משידורי תעמולת בחירות עבורן.

העותרים הסתמכו על סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), הקובע איסור על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה וברדיו במהלך 60 הימים שלפני יום הבחירות, למעט שידורי התעמולה המוסדרים בחוק.

אלא שיו”ר ועדת הבחירות לא נדרש להכריע אם שידורי הערוץ אכן מהווים תעמולת בחירות אסורה. במקום זאת, הוא קבע כי העתירה אינה מתאימה לבירור בפניו במתכונתה הנוכחית.

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מדוע העתירה נגד ערוץ 14 נדחתה?

בהחלטה נקבע כי לעותרים עומד סעד חלופי באמצעות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הגוף המוסמך לדון בטענות הנוגעות לשידורי הערוץ ובעל המומחיות המקצועית בתחום.

נימוק נוסף לדחיית העתירה נגע לפער בין הטענות שהועלו בה לבין הפנייה המוקדמת שנשלחה לערוץ.

לדברי יו”ר הוועדה, בעתירה נכללו טענות להפרות שהתרחשו במהלך תקופת 60 הימים שלפני הבחירות, אולם טענות אלה לא הופיעו בפנייה המוקדמת שהעותרים העבירו לערוץ 14 בטרם פנו לוועדה.

בעקבות שני הנימוקים הללו הוחלט לדחות את העתירה על הסף, מבלי לקיים דיון בשאלה אם שידורי הערוץ מפרים את הוראות חוק הבחירות.

מדובר בהבחנה משפטית משמעותית: דחייה על הסף אינה קביעה כי הטענות נגד הערוץ שגויות, אלא שההליך שהוגש אינו עומד בדרישות המאפשרות לברר אותן במסגרתו.

עתירה נוספת נגד הערוץ עדיין מתבררת

למרות דחיית העתירה, ההליכים הנוגעים לשידורי ערוץ 14 בתקופת הבחירות טרם הסתיימ